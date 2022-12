Aiuto l’umidità: segui questi 5 consigli e per Natale i tuoi capelli sembreranno fatti dal parrucchiere!

Se vuoi contrastare l’umidità sui capelli ecco 5 consigli utili che ti serviranno per avere una chioma come appena uscita dal parrucchiere anche a Natale.

Arrivano le feste e anche il nostro parrucchiere di fiducia, per quanto ci abbia dedicato tutte le attenzioni del caso, non sarà con noi la mattina di Natale per acconciarci i capelli. Considerando che in inverno pioggia, freddo e umidità la fanno da padrone, è normale preoccuparci della nostra chioma.

Come ben sappiamo, soprattutto se abbiamo capelli crespi e difficilmente domabili, quando fuori c’è un alto tasso di umidità, cosa che in inverno è facile, i nostri capelli iniziano ad assumere le forme più strane. E allora ricorriamo a piastre, phon e altri attrezzi del mestiere, pur di domare la chioma.

Spesso però i risultati stentano ad arrivare. Un vero e proprio problema, anche perché nei giorni di festa, non possiamo nemmeno correre a chiedere aiuto al nostro parrucchiere. Come fare allora? Scopriamo 5 consigli utili per combattere l’umidità sui capelli e avere per Natale una chioma come se fossimo appena uscite dal salone.

Con questi 5 consigli combatti l’umidità che rovina i capelli!

All’umidità non interessa se siamo lisce o ricce, con i capelli lunghi o corti, colorati o naturali, grossi o fini, essa non guarda in faccia nessuno e quando arriva arriva. Anche se alcuni tipi di capelli rispondono meglio di altri. Vediamo perché.

Purtroppo quando l’aria è umida non possiamo fare niente per abbassarla, però possiamo adottare alcune strategie per far sì che non intacchi i nostri capelli rendendoli crespi e gonfi. Ovviamente dobbiamo partire dal presupposto che domare la chioma quando c’è umidità non è un’impresa del tutto semplice, ma con qualche giusto accorgimento potremo quantomeno tenere a bada gli spiacevoli effetti.

Ma perché i capelli si gonfiano quando è umido? Il motivo risiede nel fatto che le micro-goccioline d’acqua che circolano nell’aria si vanno a depositare tra le cuticole dei capelli, sollevandole.

Ecco perché la chioma appare così gonfia, perché la guaina esterna dei capelli non è più compatta e quindi i capelli appaiono opachi, spenti e per di più crespi.

Tutto questo poi è collegato alla porosità dei capelli, più un capello è poroso e più sarà crespo. Chiaramente i capelli diventano più porosi quando sono sfibrati e rovinati. I capelli sani infatti tendono in misura molto inferiore a gonfiarsi quando c’è umidità nell’aria.

Ma cosa fare allora? Quali sono le strategie da adottare per avere capelli liberi dall’effetto frizz e crespo? Ecco 5 consigli utili che aiuteranno a contrastare l’umidità sui capelli rendendoli molto più luminosi e ordinati.

1) Tamponare bene i capelli prima di asciugarli. Prima di accendere il phon è bene tamponare i capelli con un asciugamano e lasciarli per una decina di minuti asciugarli all’aria e in modo naturale. Un passaggio fondamentale per evitare l’effetto crespo. Per quanto concerne l’utilizzo del phon, è bene sceglierne uno con tecnologia a ioni per idratare i capelli. Esso agevola la piega e contrasta l’effetto elettricità sui capelli, disciplinando le lunghezze. Evita capelli elettrici con questi 5 trucchi.

2) Asciugare del tutto i capelli. Una volta che realizziamo lo styling con il phon dovremo avere cura di asciugare bene la chioma, perché se la lasceremo un po’ umida, l’effetto crespo sarà assicurato. Alla fine dell’asciugatura poi, è bene dare un colpo d’aria fredda così da fissare le cuticole e chiuderle.

3) Utilizzare un prodotto anti-crespo. Se la giornata si prospetta particolarmente umida e uggiosa il consiglio è di prevenire con un buon prodotto anti-crespo. Che sia un siero, un olio o un prodotto per realizzare lo styling è importante metterlo sui capelli o prima o dopo lo styling a seconda delle indicazioni fornite dal produttore in modo da mantenere ordinata la testa.

4) Shampoo secco. Un trucco da sfruttare quando il clima si prospetta umido è utilizzare uno shampoo secco in modo da modificare la struttura del capello, fissandolo maggiormente, e facendolo apparire anche più pulito.

5) Fare qualche acconciatura. Per mascherare l’effetto crespo possiamo optare anziché per un’acconciatura sciolta per una coda di cavallo, una treccia, un messy bun ovvero uno chignon casuale o un raccolto. Aggiungendo anche un cerchietto, un fiocco o un fermaglio saremo anche super glamour dando un calcio all’umidità e risultando comunque bellissime come appena uscite dal salone del nostro parrucchiere di fiducia.