Torta rustica con broccoli e formaggio: anche stavolta la cena è salva

Quando diciamo che è fatto tutto con le nostre mani, questa volta è vero: pasta briséee e un ripieno goloso, per la torta rustica con broccoli e formaggio



Antipasto o secondo, scegliamo noi. Ma la torta rustica con broccoli e formaggio è la soluzione migliore per cucinare un piatto completo spendendo pochissimo.

In più è una bontà assoluta, a prova di intenditore.

Torta rustica con broccoli e formaggio

La torta rustica con broccoli e formaggio è una delle molte ricette salvacena: prepariamola in anticipo, la teniamo in frigo fino al momento di infornare e siamo a posto.

Ingredienti:

Per la pasta brisée

400 g di farina 0

200 g di burro

80 ml di acqua

Per il ripieno

1 broccolo romanesco grande

300 g di ricotta vaccina

3 cucchiai di pecorino grattugiato

2 uova medie + 1 tuorlo

60 g di nocciole spellate

1 noce moscata

sale fino

Preparazione: torta rustica

Versiamo la farina a fontana sul piano di lavoro e al centro piazziamo il burro freddo di frigorifero, tagliato a cubetti. Cominciamo ad impastare, aggiungendo l’acqua (anche questa tenuta in frigo fino all’ultimo) un bicchiere alla volta, facendola assorbire.

Lavoriamo l’impasto per una quindicina di minuti o comunque fino a quando diventa compatto e liscio. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola e lasciamo riposare la nostra pasta brisée per 40 minuti in frigorifero.

Intanto però prepariamo il ripieno della torta rustica. Puliamo il broccolo eliminando le foglie e ricavando solo le cimette mentre scartiamo i gambi. Laviamole bene e mettiamole a lessare in una pentola con acqua salata.

Calcoliamo 15, massimo 20 minuti e poi scoliamo le cimette di broccolo. Scoliamole e tritiamole finemente con il mixer, poi versiamole in una ciotola. Aggiungiamo la ricotta ben scolata, le due uova, il pecorino, una presa di sale fino e una grattata abbondante di noce moscata.

Poi aggiungiamo metà delle nocciole, tritate al coltello. Mescoliamo tutto con un cucchiaio di legno o una spatola in silicone per amalgamare bene e il ripieno è pronto..

Riprendiamo la pasta brisée e stendiamola con il mattarello direttamente su un foglio di carta da forno ricavando un cerchio. Poi piazziamola in uno stampo rotondo da 26 cm di diametro arrivando bene fin sui bordi.

Riempiamo con il ripieno e rifiliamo i bordi: con la pasta che avanza creiamo le decorazioni per la parte superiore della torta rustica con broccoli e formaggio. Spennelliamo la parte superiore, dopo averla decorata, con il tuorlo sbattuto e inforniamo a 180° per circa 45 minuti.

La torta deve diventare dorata senza scurirsi troppo. Sforniamola, aspettiamo almeno 15 minuti per non rovinare le fette e poi possiamo tagliarla per servirla.