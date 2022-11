Hai i capelli ricci ma preferisci una chioma di media lunghezza? Questi stili saranno la tua salvezza

Se hai la fortuna di avere una chioma naturalmente riccia, allora non perderti queste acconciature che ti regaleranno un look da copertina.

Quando si è alla ricerca di acconciature di media lunghezza per capelli ricci, si può essere tentati di prendere il phon e raddrizzare i ricci in una piega elegante e senza problemi.

I prodotti per capelli, se corretti, sono in grado di domare i vostri ricci e di trasformarli in ciocche lisce e lucenti e potete affrontare la serata senza preoccuparvi di come il meteo influenzerà la vostra chioma. Oggi vi proponiamo 10 acconciature chic per ricci medi che esalteranno e definiranno la vostra texture naturale.

I 10 stili da urlo per capelli ricci

Con i prodotti giusti e qualche rapido consiglio per lo styling, vi stupirete di quanto sia facile portare i vostri ricci in modo elegante, senza sacrificarne la consistenza, la definizione e il modello di ricciolo.

Ricci sciolti

Tirare metà dei capelli ricci lunghi fino alle spalle lontano dal viso e lasciare l’altro lato sciolto è una ricetta immediata per un’acconciatura chic e matura. Se siete di fretta, potete anche affusolare i vostri capelli ricci di media lunghezza. Separate i capelli da un lato, raccogliete una piccola parte davanti all’attaccatura dei capelli e attorcigliatela all’indietro. Bloccatela con due forcine incrociate e nascondetele sotto lo strato di capelli posteriore.

Ricci naturali

I vostri ricci naturali hanno una vita propria e non vogliamo rovinare l’integrità del loro disegno e della loro personalità. Lasciarli al naturale permette di ottenere un look più sofisticato quando vengono raccolti in una coda di cavallo stretta che mette in risalto i ricci sciolti. Per ottenere questo risultato, applicate un olio per capelli ricci, quindi raccogliete la chioma in cima alla testa in una coda di cavallo. Fissatela sulla sommità del capo e usate le dita per separare i ricci per ottenere il massimo effetto. Se non riuscite a ottenere un look elegante, usate un pettine per raccogliere i capelli in una coda di cavallo e tiratela contro la testa.

Volume extra

Il modo più semplice per dare ai capelli un po’ di volume in più è capovolgere la riga sul lato opposto. Capovolgendo i capelli e facendoli cadere nella direzione opposta a quella in cui sono di solito, aggiungerete immediatamente volume e portanza.

Micro strati

Non c’è niente di meglio di un taglio di capelli a strati per aggiungere volume e slancio al vostro look. Ricordate: più corti sono gli strati, più alti sono i ricci.

Frangia riccia

Siamo convinti che tutte le donne con i capelli ricci dovrebbero provare la frangia almeno una volta nella vita. Noi adoriamo questo stile ispirato agli anni ’80 e siamo certi che ve ne innamorerete anche voi.