[15 foto] Prova il trend da make up freddo: scopriamo insieme di cosa si tratta

La tendenza invernale del 2023 riguarda proprio il make up freddo, ma sai esattamente a cosa ci riferiamo? Continua a legger per scoprirlo.

Grazie a TikTok negli ultimi anni sono venute alla luce moltissime tendenze, soprattutto quando si tratta di make up. Oggi vogliamo parlarvi del make up freddo, ne avete mai sentito parlare? E’ l’ultimo beauty look che ha conquistato i social media.

Ideata dalla content creator Zoe Kim Kenealy, la tendenza virale consiste nel far apparire la pelle come se fosse stata esposta al gelo nel modo più bello possibile. Ovviamente per poter realizzare questo look non avete effettivamente bisogno di temperature polari, la chiave è creare la corretta illusione, come se foste realmente esposte al freddo. Sono necessari alcuni prodotti per ottenere il make up freddo.

La tendenza del trucco da ragazza freddolosa dà quell’atmosfera da guance rosee come se fossero state al freddo per lungo tempo. Sulla celebre piattaforma si trovano varie versioni ma tutte hanno un elemento in comune, il fard, usato in quantità abbondante. Alcune utenti hanno deciso di aggiungere anche rossetti appariscenti o ombretti colorati, ma il fard è il prodotto make up che non manca mai per riuscire a realizzare questo particolare look. A questo punto vediamo come procedere.

Base

Il primo passo per realizzare il make up freddo è perfezionare la base. Si cerca di ottenere un look naturale, quindi consigliamo di cominciare applicando una crema idratante colorata o un fondotinta leggero. Dopodiché, procedete con il correttore per trattare le imperfezioni e, a scelta, aggiungete un tocco di correttore illuminante (ovvero un paio di tonalità più chiare) sotto gli occhi per farli risaltare.

Sopracciglia

Anche se le sopracciglia non sono così importanti in questo particolare trucco, non per forza si devono ignorare. Questa volta meglio puntare su delle sopracciglia naturali e raffinate. Per un effetto ancora più trendy e chic, potete spazzolare le sopracciglia verso l’alto e verso l’esterno.

Fard

Un fard eccessivo è uno dei passaggi più importanti per ottenere un look freddo. Il consiglio degli esperti è ricorrere ad una formula in crema, possibilmente in una tonalità rosa. Applicatelo sulle mele delle guance, sotto gli occhi e sul ponte del naso.

Illuminante

A questo punto accentuate i vostri lineamenti come meglio credete usando un illuminante bianco o argento dai toni freddi. Applicate una leggera spolverata sulla parte superiore degli zigomi, sulla punta e sul ponte del naso. Si può scegliere di applicare il prodotto su tutte le palpebre o, in alternativa, di accentuare solo gli angoli interni degli occhi per un look più sottile.

Labbra

Se volete rifinire ulteriormente il vostro look, potete aggiungere il rossetto. Applicatelo al centro delle labbra e sfumate verso l’esterno in modo che la concentrazione di colore più forte sia al centro. Trovare la tonalità perfetta può richiedere un po’ di tentativi ed errori (per non sbagliare scegliete una tonalità leggermente più scura rispetto al colore originale delle vostre labbra). Potete terminare con un lucidalabbra trasparente, oppure optare per un look opaco se volete ottenere un look completamente freddo.