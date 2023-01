Viso a cuore: con queste dritte lo valorizzi, ecco tagli e pettinature da scegliere

Avere un viso a cuore comporta di saperlo valorizzare con i giusti tagli e pettinature: ecco quelli da scegliere per essere sempre al top.

Per apparire sempre al meglio occorre prestare attenzione a una serie di accorgimenti che riguardano diversi aspetti della nostra persona. Capelli, trucco e outfit, tutto concorre a fare di noi quello che gli altri vedono.

Ecco perché occorre tenere conto della forma del corpo, per non vestirsi in maniera sbagliata, e non andando quindi a valorizzare i nostri punti di forza. Stesso discorso vale anche per la forma del viso, conoscerla ci aiuterà a scegliere il giusto taglio di capelli.

Anche il colore gioca la sua parte, così come la pettinatura. Non tutti i tagli, colori e pettinature, donano alle varie tipologie di viso. Dunque, è fondamentale auto-analizzarsi mettendosi di fronte ad uno specchio o facendoci aiutare da un’amica o da nostra mamma, e cercare di capire qual è il tipo di viso che abbiamo.

In base alla forma non dovremo far altro che scegliere come portare i nostri capelli per valorizzare al meglio i tratti. Vediamo quali sono tagli e pettinature da adottare se si ha un viso a cuore, ovvero con la mandibola evidente e il mento appuntito.

Ecco i tagli da scegliere con il viso a cuore

Quando si tratta di scegliere il taglio di capelli per il proprio volto è importante non seguire in maniera pedissequa le mode ma adattarlo in base alla forma del proprio viso. Non c’è nulla di peggio che voler a tutti costi un taglio di capelli solo perché lo abbiamo visto in una rivista ma che poi non si adatta al nostro volto.

Sarebbe un grande errore agire così visto che non andremmo a valorizzare i nostri tratti. I capelli altro non sono che una cornice sul nostro volto, se portati in base alla sua forma andranno a valorizzarlo al contrario lo penalizzeranno.

La prima cosa da fare, dunque, è mettersi allo specchio con una bella luce e guardare la forma del nostro viso. Se analizzandolo noteremo di avere la tipica forma del viso a cuore, da non confondere con quello a triangolo, seppur simile, (come si può vedere dalla foto qui sopra) ecco i tagli che dovremmo adottare per valorizzarlo al meglio.

Nel viso a cuore la forma è più ampia della mascella e gli zigomi sono piuttosto pronunciati, mentre il mento è appuntito. Un esempio lampante di viso a cuore è quello di Scarlett Johansson.

Intanto dobbiamo evitare quei tagli di capelli corti che portano volume alla radice, in tal caso andremmo a rendere ancora più evidente la parte superiore del volto e lasceremmo scoperto il mento appuntito.

Sì invece ai tagli che otticamente allargano la parte inferiore del volto, quindi la lunghezza ideale è quella che va ad incorniciare il mento. In questo modo la forma appuntita del mento sarà dissimulata, dando l’impressione di avere un volto ovale.

Il taglio ideale è quello che non fa notare la sproporzione tra la parte superiore e quella inferiore del volto. Un taglio all’altezza del mento, voluminoso sulla parte della mascella può essere dunque la soluzione ideale.

Ecco una serie di tagli che potrebbero donare a coloro che hanno un viso a forma di cuore.