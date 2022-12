Se hai il viso a cuore proprio come Scarlett Johansson sono questi i migliori tagli di capelli che ti valorizzano!

Se hai un viso a cuore proprio come l’attrice Scarlett Johansson sono questi i migliori tagli di capelli che lo valorizzano: ecco gli spunti da ricopiare!

A volte un taglio di capelli può fare miracoli. Se pensiamo che alcune donne, pur avendo un bel viso, con il taglio sbagliato possano diventare una delle tante, o addirittura peggiorare i loro tratti. C’è poco da fare, il giusto taglio di capelli o la giusta acconciatura rendono un volto molto più interessante.

Ecco perché prima di tutto dovremmo conoscere quale sia la forma del nostro viso. Una volta che avremo appurato che si tratta di un viso a cuore, caratterizzato da lineamenti smussati e gentili con una fronte abbastanza ampia, zigomi alti e mento leggermente appuntito, ecco che possiamo scegliere i tagli più idonei, in grado di valorizzarlo.

Per prendere spunto possiamo osservare i tagli di capelli e le pettinature di alcune attrici famose che hanno questa forma del volto, proprio come la bellissima Scarlett Johansson, l’attrice statunitense appartiene infatti a questa categoria. Vediamo quali sono i migliori tagli per questa tipologia di volto.

Tagli per il viso a forma di cuore come quello di Scarlett Johansson

Quante volte vi sarà capitato di andare dal parrucchiere e di chiedere un taglio di capelli visto su un giornale senza valutare prima se effettivamente possa essere idoneo per la forma del vostro viso?

Probabilmente almeno una volta nella vita lo avrete fatto anche a voi. Prese dall’euforia del momento vi sarà capitato di scegliere un taglio o un’acconciatura, che sulla foto della rivista sembrava essere stupenda, ma che poi, realizzata su di noi ha sortito un effetto completamente diverso.

Non è un caso che gli esperti in materia di look consiglino di individuare quale sia la forma del proprio viso e poi di decidere il miglior taglio di capelli che più si addice a tali tratti.

Un taglio di capelli può valorizzare i lineamenti o al contrario rovinarli. Avevamo già illustrato i migliori tagli di capelli per chi ha un viso quadrato, ora invece vediamo quali sono i tagli che valorizzano un viso a cuore che alcuni definiscono anche come viso triangolare o a triangolo inverso.

Intanto c’è da dire come in questa tipologia di volto prevalga la fronte, mentre la zona bassa, quella del mento per intenderci sia più assottigliata. Oltre a Scarlett Johansson hanno questa tipologia di volto anche Reese Whiterspoon o Victoria Beckham.

Ma come si fa a capire se la forma del nostro viso è a cuore? Un trucco è quello di tirare i capelli all’indietro e osservarci allo specchio. Se il mento è a punta e la fronte è ampia ci balzerà agli occhi la forma triangolare del volto.

Vediamo ora i tagli di capelli che vanno a valorizzare questa tipologia di volto.

Intanto partiamo dai raccolti. Se scopriamo i lati del volto la forma triangolare sarà meno evidente, proprio come si può evincere dalla foto qui sotto. Vediamo come la Johansson abbia i capelli tirati indietro e un leggero volume nella parte superiore della testa. I tratti sono valorizzati e la forma del viso appare perfettamente armonica.

Per i tagli medi possiamo puntare su bob medi o lunghi scalati sui lati e volendo con frange lunghe. Da evitare invece le frange corte che mettono troppo in evidenza il mento. Il bob meglio sempre che sia mosso e il volume è preferibile non darlo sulla parte alta della testa perché farebbe apparire il viso più allungato.

Da evitare poi le pieghe troppo lisce meglio invece puntare su acconciature con le onde. Questo concetto vale anche sui tagli di capelli lunghi. Anche in questo caso, meglio sempre cercare di conferire un minimo movimento all’acconciatura, e quantomeno donare un po’ di volume alla chioma, da evitare le pieghe piatte e lisce a spaghetto.

E infine, si può optare per un taglio corto, ma attenzione a bilanciare bene volumi e lunghezze. Bene un pixie cut scalato come quello qui sotto.

Non dimentichiamo anche che è importante scegliere oltre al taglio anche il giusto colore.