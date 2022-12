Se hai il viso quadrato con questi tagli di capelli addolcisci i lineamenti e li valorizzi!

Se hai un viso quadrato devi scegliere alcuni tagli di capelli che riescano ad addolcire i lineamenti: scopri quelli più adatti per valorizzare il tuo volto.

Che siano lunghi, medi o corti i tagli di capelli che si addicono ai visi dalla forma quadrata devono necessariamente andare ad addolcire i lineamenti. Chi ha questa forma del volto infatti tende ad avere i tratti decisi e squadrati, per questo è bene evitare tutti quei tagli di capelli che vanno ad accentuare tale caratteristica.

Al contrario per ammorbidire i tratti del volto bisogna optare per quei tagli di capelli che regalino femminilità. I più consigliati da questo punto di vista, da chi è esperto in materia, sono quelli medi e lunghi, ma esistono anche alcune opzioni che contemplano capelli corti per chi ha un viso quadrato.

Non solo, quando si ha un viso quadrato bisogna anche tenere conto della fronte, a seconda che sia alta o bassa è bene scegliere un tipo di taglio che riesca a mettere in risalto i pregi senza andare ad accentuare i difetti. Ma come si fa a capire se si ha un viso quadrato? Scopriamolo e nel frattempo vediamo anche quali sono i tagli più azzeccati per questo tipo di viso.

Come capire se si ha un viso quadrato

Intanto per scoprire la nostra tipologia di viso dobbiamo metterci di fronte ad uno specchio e osservarci. Noteremo subito se la parte superiore è larga quanto quella inferiore.

Un altro metodo meno semplice ma più preciso è quello di scattarsi un selfie senza sorridere e poi stamparlo. A questo punto tracciamo delle linee per definire i contorni del viso. Se la lunghezza del volto è più o meno uguale alla larghezza significa che il nostro viso è quadrato.

In questo caso noteremo anche come zigomi e mascelle siano abbastanza evidenti. Un altro elemento che ci potrebbe far pensare che si abbia un viso quadrato è quello di essere piuttosto fotogeniche. In questo caso infatti anche donne non più giovanissime continuano a venire molto bene di fronte alla videocamera.

Non a caso tra le donne più famose, considerate anche dei veri sex symbol, che hanno il volto quadrato troviamo Angelina Jolie, Keira Knightley, Salma Hayek, solo per citarne alcune.

Una volta che abbiamo capito di avere un viso quadrato, come si può andare a valorizzare con il taglio di capelli? Intanto non dobbiamo commettere uno tra gli errori più comuni ovvero quello di voler mascherare i tratti del volto lateralmente, andando invece a renderlo ancora più evidente. Prendiamo spunto dalla foto di Angelina Jolie qui sopra, come si può ben notare il suo volto, al di là della bellezza incredibile, è letteralmente scoperto.

Ecco i tagli che valorizzano un viso quadrato

Esistono diversi tagli che vanno a valorizzare questa tipologia di volto esaltandone il fascino naturale,così come se si ha un viso tondo, occorre prestare attenzione ai tagli che fanno risaltare questa tipologia di volto. Per rendere questo tipo di viso più ovale vanno evitatati quei tagli dalle forme troppo nette o geometriche.

La linea centrale meglio evitarla, perché andrebbe a squadrare ancora di più il viso, meglio invece optare per ciuffi o frange morbide che addolciscano il volto.

Da evitare anche l’effetto piatto e troppo liscio, meglio puntare sul mosso, ondulato e spettinato. Se si sceglie il taglio scalato, più consigliato, è bene farlo ricadere sul volto così che vada ad incorniciare mento e zigomi. Le due star qui sotto, nello specifico Olivia Wilde e Keira Knightley, hanno puntato su un taglio di capelli molto simile che valorizza il loro volto. Entrambe hanno infatti il viso quadrato e questo bob corto spettinato esalta i lineamenti delle due attrici rendendoli più dolci.

Il ciuffo laterale poi è sempre consigliato perché va a spezzare le geometrie molto evidenti, addolcendo invece i tratti e smorzando quelle forme rigide e marcate. Si possono realizzare ciuffi laterali sia con i pixie che con i tagli di capelli medi o lunghi.

Bene anche la frangia, purché lunga e un po’ sfilata, soprattutto se si ha la fronte alta, in questo caso andrà ad incorniciare il volto.

Infine i capelli lunghi sono perfetti su questi volti, purché si opti per un mosso con le onde proprio come nelle foto qui sotto.

Qui sotto trovi una gallery di tagli perfetti per chi ha il viso quadrato.