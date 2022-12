I migliori tagli di capelli per chi ha il viso tondo. Le scelte più giuste per ogni lunghezza!

Il viso tondo è uno dei più semplici da armonizzare con un buon taglio di capelli. Per riuscirci, però, è molto importante imparare a riconoscere qual è quello giusto. Ecco alcuni utili esempi.

Se hai un viso tondo e stai cercando un taglio di capelli che faccia al caso tuo, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti mostreremo diverse opzioni tra le quali scegliere e tutte decisamente alla moda. Per ottenere un buon risultato è infatti molto importante riuscire a camuffare le guance e focalizzare l’attenzione su altre zone del viso.

In questo modo, grazie ad un taglio scelto ad hoc, sarà possibile apparire con un viso più fine ed in grado di mostrare i suoi punti forte. Il tutto senza troppa fatica e con un taglio che potrai scegliere tra i tanti disponibili e, cosa più importante, in base ai tuoi gusti. La cosa più importante, è infatti quella di trovare sempre qualcosa che sia in linea con il tuo modo di essere e che ti faccia sentire sempre a tuo agio. Ecco, quindi, le opzioni tra le quali scegliere.

Quali sono le basi per un taglio adatto al viso tondo

Avere un viso tondo, significa poter contare su un volto simmetrico, armonioso e che è tutto sommato facile migliorare sia con il make up che con la scelta del taglio più giusto. Per molte persone, però, avere un viso tondo significa anche mostrare una faccia troppo piena. Cosa che a volte può non piacere. In questi casi, si può ovviare proprio lavorando sulle geometrie del volto.

E, com’è facile intuire, uno dei modi più semplici è proprio quello di agire sui capelli.

Ecco, quindi, alcune idee studiate in base alle varie esigenze e realizzabili in diversi colori o con l‘aggiunta dei colpi di sole.

Come riconoscere un viso tondo

Prima di passare direttamente ai tagli e dalle basi che riguardano un po’ tutti i tagli di capelli per visi tondi, iniziamo a capire, prima di tutto, di quali visi stiamo parlando.

Un viso tondo si riconosce perché si sviluppa all’incirca in egual misura sia in altezza che in larghezza.

Inoltre il contorno viso appare quasi come un cerchio perfetto.

Si tratta solitamente di un viso armonico che non ha grandi difetti se non quello di poter apparire più pieno di quanto si vorrebbe.

Lo scopo principale di un buon taglio deve essere, quindi, quello di sfinare il viso e di far concentrare lo sguardo di chi guarda su punti più importanti come gli occhi o le labbra.

Un aspetto che non sempre viene considerato è poi quello di non nascondere necessariamente il volto ma di mostrarlo senza problemi, puntando tutto sui giusti equilibri che saranno offerti, appunto, dal taglio di capelli. Stop, quindi, a tagli rigidi e via libera a quelli che, invece, donano più volume alla parte superiore della testa. Questo trucco, infatti, tende a sfinare il viso. Andando al classico dilemma tra corto e lungo, invece, benché il lungo sia solitamente più indicato in alcuni casi, giocando con i volumi è possibile portare anche un buon corto. E tutto apparendo comunque al meglio.

Tagli corti per viso tondo: sfilati e sfrangiati

Iniziamo dai tagli di capelli corti per il viso tondo. In questo caso, il trucco sta nel giocare tutto sulla leggerezza. Si può quindi puntare su tagli scalati e sfilati e che, in linea generale, contribuiscano a sfinare il volto.

Un buon esempio sono il caschetto sfilato e il pixie cut. In entrambi i casi si può puntare su un taglio con o senza frangia. Se si sceglie quest’ultima, però, è molto importante evitare quella dritta e andare su una che sia irregolare, sfilata o da portare di lato.

Tagli medi per visi rotondi: idee per tutti i gusti

Per quanto riguarda i tagli di media lunghezza, si può giocare con vari stili. I capelli possono infatti essere portati sia lisci (purché voluminosi) che leggermente ondulati.

Qualora si opti per un look senza frangia si può puntare sulla riga laterale e su quella centrale. Quest’ultima, però, vale solo se i capelli sono davvero ondulati e sfilati.

Andando invece a chi punta a frange e simili, possiamo dire ok a ciuffi laterali e alle frange da portare spettinate sulla fronte. Allo stesso tempo, si rivelano perfette quelle da far realizzare su misura per il proprio volto. Cosa che, ovviamente, comporta una cera gestione della stessa.

I tagli lunghi che si adattano di più al viso tondo

I capelli lunghi hanno già di per se la particolarità di sfinare un viso tondo. È però molto importante cercare anche di rendere lo stesso armonico e interessante. Ancora una volta, vanno benissimo frange e ciuffi da portare sempre in modo disordinato e mai retto o “pesante”. Quanto alla lunghezza, è sempre meglio non esagerare e cercare di ottenere sempre un effetto scalato. Questo tipo di taglio si rivela essere infatti sempre quello più adatto e semplice da curare.

Ora che abbiamo visto quali sono i tipi di taglio che si adattano ad un viso tondo è importante ricordare che anche il colore può fare molto. Scegliere dei colpi di luce che creino un buon contrasto può intatti aiutare l’occhio a puntare nella direzione che preferiamo. E tutto per un risultato davvero importante e adatto a rendere il viso tondo più fine ed interessante.

Insomma, di tagli da realizzare se hai un viso tondo ce ne sono davvero diversi. Non ti resta, quindi, che scegliere quello che senti più tuo e che ti pensi di poter portare al meglio in ogni occasione. L’aspetto più importante, in fin dei conti, è sempre quello di sentirsi bene con il look che si sceglie di mostrare al mondo. Cosa che ti aiuterà a sentirti più sicura e a vederti sempre più bella.