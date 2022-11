Voglia di colpi di sole? Ecco 15 foto per ispirare la tua smania di lucentezza con stile

Fate brillare le vostre chiome con dei colpi di sole da urlo: inspiratevi alla nostra galleria e scegliete lo stile che più si adatta a voi.

Le ciocche monocolore non sorprendono nessuno oggi. I colpi di sole invece sono tutta un’altra storia. Rinfrescano e aggiornano il colore e aggiungono profondità e consistenza all’acconciatura, conferendo ai capelli un tocco sexy e glamour. Giocare con le tinte dei capelli è divertente se ci si affida al lavoro di un professionista. Tuttavia, quando vi recate dal parrucchiere, quest’ultimo vi chiederà cosa desiderate. Questo articolo vi aiuterà a decidere!

Prima di tutto, dovete scegliere quale effetto desiderate ottenere. Alcune donne optano per ombreggiature o mèches sottili che aggiungono bagliori radiosi al colore di base dei capelli, con un aspetto molto naturale. Altre preferiscono transizioni di colore più nette o sezioni di colore separate, che rendono qualsiasi taglio di capelli più evidente. I capelli scuri possono beneficiare di accenti di colore di tonalità contrastanti, come il biondo platino, il rosso intenso, il rame, il viola o di sfumature più chiare, come il caramello ecc…

È anche molto importante scegliere le tonalità che saranno in armonia con la vostra carnagione. Il rame e i rossi intensi faranno risplendere le carnagioni più scure. Le pelli di media tonalità trarranno beneficio da marroni intensi. Le bellezze dalla pelle chiara possono utilizzare biondi, platino, cenere e tonalità caramello più chiare. Date un’occhiata alle foto qui sotto. Abbiamo cercato di raccogliere dei look molto versatili, caratterizzati da varie tendenze. Non vi rimane altro che scegliere la vostra preferita!

Balayage castano chiaro per capelli bruni

Un balayage castano chiaro per capelli scuri produce un bellissimo effetto sfumato. I riflessi sono applicati in modo tale da far sembrare le ciocche scure autenticamente baciate dal sole. Oltre ad essere sottile e sobrio, il balayage è facile da mantenere rispetto ad altre tecniche di evidenziazione.

Balayage castano per capelli neri

Se avete i capelli neri lunghi, pensate di aggiungere dei colpi di sole per dare molta consistenza ed enfatizzare la vostra bella chioma a strati. Inoltre, per un look più lucido e glamour, potete usare un ferro conico per creare dei bellissimi ricci.

Mèches grigie

Non è più solo per le vostre nonne! Tingere i capelli di grigio è diventata una tendenza popolare, soprattutto tra le giovani, ma per testare le acque, i riflessi grigi o blu chiaro sono un ottimo modo per provare un nuovo colore di capelli senza impegnarsi veramente in una tonalità diversa.

Capelli color cioccolato con riflessi castano dorati

La splendida tonalità dorata dei vostri capelli castano scuro vi farà sembrare come se steste trascorrendo l’intera giornata in spiaggia senza preoccuparvi di nulla.

Balayage cioccolato e caramello

I capelli castani con colpi di sole sono una benedizione per una ragazza che vuole attirare l’attenzione sulla ricca bellezza dei suoi capelli bruni. La tecnica del balayage non è facile da realizzare, ma ne vale la pena.

Colpi di sole biondo miele su capelli scuri

Se volete schiarirvi le idee, prendete in considerazione l’idea di rifare i vostri capelli castano scuro con mèches bionde. Si ottiene un contrasto elegante e brillante, indipendentemente dalla tonalità della vostra pelle. Chiedete al vostro parrucchiere di scegliere la tonalità giusta per enfatizzare il vostro aspetto e renderlo più accattivante.

Capelli castano scuro con balayage caramello

I capelli castano scuro con riflessi sono innegabilmente sorprendenti nella forma del balayage al caramello. In questo caso, il cambiamento è naturale, ma appare comunque molto elegante. Sono stati lasciati anche dei pezzi scuri sul fondo per aumentare la dimensione.