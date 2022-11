Federico Fashion Style ha rivelato in lacrime, in una serie di emozionanti Instagram stories, la verità che secondo lui si cela dietro la separazione dalla moglie.

Qualche giorno fa il naufragio della love story tra Federico e la ex Letizia Porcu ha fato il giro del web e per un po’ non si è parlato d’altro. Secondo la versione fornita dalla Porcu sarebbe stato il noto parrucchiere dei vip a causare la fine della relazione a causa di una sua presunta “doppia vita” che l’avrebbe progressivamente allontanato da lei e dalla figlia. La versione di Federico, però, è ben diversa.

Federico Fashion Style, lacrime sui social: la sua verità

Il parrucchiere ha infatti asserito, in lacrime su Instagram, che l’unione tra lui e Letizia era sfumata da tempo e che non c’era più amore da anni. A lasciarla sarebbe stato proprio lui, che ha ammesso di aver capito di non provare più niente per lei circa tre anni fa. E ora, pare, la donna sembra intenzionata a fargliela pagare mettendo in giro voci false su di lui e rendendogli difficile vedere sua figlia a cui è legatissimo.

“Io ci tengo a dire una cosa molto importante… tra me e lei era da tempo che non c’era più amore“, ha svelato Federico in lacrime. “Lei era consapevole che la nostra storia era finita. Vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente”. E ha aggiunto: “Questo è successo 3 anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano. Fa male, credetemi… Le ho detto: ‘Guarda che io ti amerò per sempre… sei una persona speciale, non ti posso dare quello che tu vuoi, una famiglia unita”.

Il duro sfogo in lacrime

Il parrucchiere ha comunque cercato di non allontanarsi troppo dalla ex nei primi tempi, per non sconvolgere gli equilibri all’interno della famiglia. “Eravamo sempre comunque legati, continuavamo a sentirci, non sono mai andato via definitivamente da casa mia, come lei non è andata mai definitivamente via. Ragazzi, l’amore giustamente era finito, non c’era più. C’era soltanto un grande bene. Però ragazzi poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono invece le persone che pensavi di avere…”

Ma poi Federico (che ha fatto discutere per i prezzi nel suo salone) ha fatto una rivelazione incredibile, ovvero la terribile vendetta architettata da Letizia contro di lui. “Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita. Non credo più all’amore, l’amore non esiste…Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male nella mia stessa situazione. Io lavoro sempre, tutti i giorni e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia che voi sapete benissimo che è la cosa che io amo di più della mia vita, perché la madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola dettata da nessuno, che io e mia figlia la posso sentire alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera“, ha raccontato tra un singhiozzo e l’altro. “Scusate se ho sto sfogo, sto male, mi tremano le mani”.

Una situazione davvero terribile quella di Federico fashion style, che ha ribadito di non aver mai tradito la ex in nessun modo e che nella sua c’è spazio per una sola donna, la figlia Sophie Maelle. Per concludere, l’uomo ha così dichiarato, rivolto stavolta alla mamma di sua figlia: “Cara mamma di mia figlia, oltre a Sophie a noi non ci lega nulla, non siamo sposati. Se fino a ieri ti avrei voluto bene perché per me tu sei stata una compagna di mezza vita, a oggi neanche più quello. Quando tua figlia sarà grande capirà… Ti saluto Letizia, Buona vita”.