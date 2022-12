Bisogna spegnere il computer ogni giorno? Pochi lo sanno

Pensi che lasciare acceso il tuo computer di notte sia un errore o no? Oggi avrai finalmente la risposta a questo importante quesito

Il computer è sicuramente uno degli apparecchi elettrici più diffusi nelle nostre case. Tutti ne hanno uno, anche perché ormai sarebbe complicato farne a meno. C’è chi lo usa per svago, per vedere un film ogni tanto o per guardare qualche foto, chi lo usa per lavoro e chi sfrutta le capacità per il gaming. Ognuno lo utilizza come vuole ma è importante seguire alcune regole fondamentali, altrimenti potremmo avere problemi molto grossi. Ma quali sono queste regole? Oggi proveremo a spiegarne una molto semplice ma altrettanto importante.

Cosa fai quando finisci di usare il tuo computer, lo spegni, lo lasci acceso o lo lasci in stand-by? Quando sai che a breve dovrai accendere nuovamente il tuo pc, lo lasci acceso o lo spegni? È piuttosto importante rispondere a queste domande, anche perché le risposte potrebbero seriamente compromettere la salute del tuo personal computer. Facendo queste domande sul web, molti utenti hanno risposto che dipende da diversi fattori: modello del pc, utilizzo in quel momento, caratteristiche e stato della batteria se si tratta di un notebook. La verità è un’altra e tra poco avrai la possibilità di scoprirla insieme a noi.

È giusto spegnere il computer quando non lo utilizzi? Ecco la verità

Lasciare il pc acceso quando non lo stai utilizzando è solitamente un errore, perché ti fa consumare inutilmente energia elettrica e in questo periodo non è il massimo. Ci sono dei rimedi, non altrettanto efficienti come cucinare a fornelli spenti, che possono essere applicati anche al tuo computer, quando non lo usi. Se, da un lato, lasciare il computer acceso di notte fa consumare di più, esistono anche dei fattori positivi. Ad esempio, se il pc deve monitorare un sito e ha bisogno di connessione, non è una grande idea spegnerlo. Lo stesso discorso vale per coloro che lo usano per lavorare almeno dieci ore al giorno. Spegnere e riaccendere è inutile, fa comunque consumare tanta energia e fa male al tuo computer.

Le componenti interne del tuo pc potrebbero danneggiarsi se dovessi spegnere e riaccendere il dispositivo più volte durante la giornata. Usi il computer per molto tempo in diverse fasce orarie? Quando smetti di utilizzarlo, lascialo acceso, non ha senso spegnerlo per venti minuti e poi rimetterlo in funzione. Questo discorso vale soprattutto per i dispositivi vecchi e datati negli anni, i quali potrebbero non sopportare ancora a lungo tutta questa frenesia. Ovviamente ognuno conosce l’utilizzo del proprio pc e quindi potrà fare tesoro di questi consigli personalizzandoli, come quando ti abbiamo spiegato come fare a trovare chiunque sul web.

E non dimenticare che il tuo personal computer potrebbe scaricare degli aggiornamenti di notte. Anzi, imposta il download proprio nelle ore notturne, così non avrai problemi durante il giorno. Quando scarichi un aggiornamento, potresti avere dei rallentamenti o l’obbligo di riavviare e non l’ideale durante le ore di lavoro. Se, al contrario, usi il computer soltanto per poche ore al giorno, ti consigliamo di spegnerlo durante la notte. Oltre al solito discorso legato al risparmio energetico c’è anche il minor rischio di danneggiare componenti interne come il disco SSD e lo schermo. Un display LCD ha una vita massima di quindicimila ore, ecco perché dovresti dargli un po’ di tregua ogni tanto. Ne trarrà vantaggio anche la performance della tua macchina.