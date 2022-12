Victoria De Angelis, il fondoschiena infiamma il web: la foto bollente con Ethan!

Victoria De Angelis esagera e infiamma il web con le foto super sensuali del fondoschiena: Fan dei Maneskin ed Ethan Torchio senza parole.

Il freddo è arrivato su tutta l’Italia annunciando, così, l’arrivo prossimo del Natale, ma Victoria De Angelis sa come alzare le temperature e far sognare tutti i suoi fan. Sempre bellissima e in splendida forma, la bassista dei Maneskin anticipa i regali di Natale condividendo sul proprio profilo Instagram delle foto mozzafiato in cui sfoggia un fisico davvero invidiabile.

A godere della sua bellezza non sono solo i suoi fan, sparsi in tutto il mondo grazie al successo planetario che la band romana ha raggiunto nell’ultimo anno dopo aver trionfato sul palco dell’Eurovision 2021, ma anche i suoi amici d’avventura, in particolare Ethan Torchio e Thomas Raggi, con lei nelle foto che, nella didascalia, vengono definite ritratti di famiglia.

Victoria De Angelis: calze a rete e fondoschiena in primo piano, lo spettacolo è imperdibile

E’ un sogno ad occhi aperto quello che Victoria regala ai suoi ammiratori, sempre più numerosi. Con una mise artistica che sfoggia quando sale sul palco con il suo inseparabile basso che l’ha resa una vera icona rock spingendo tantissime ragazze nel mondo a studiare musica per poter, un giorno, sperare di calcare palchi importanti come lei, Victoria tira fuori tutta la sua sensualità.

Pur avendo solo 22 anni, infatti, la De Angelis è sempre più consapevole del proprio fascino. La bassista ama giocare con il proprio corpo mostrandosi, ad esempio, anche con un semplice slip e una camicia aperta. Un modo per stuzzicare la fantasia dei fan e mostrarsi anche senza trucco e senza filtri.

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, però, ha deciso di giocare e divertirsi e, con la complicità di Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui ha un rapporto davvero fraterno che, nel corso degli anni si è consolidato ancora di più trascorrendo insieme la maggior parte del tempo, stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori.

Migliaia i like e i commenti sotto la foto con i followers della bassista dei Maneskin che sottolineano lo splendido rapporto che c’è tra i componenti della loro band preferita. Impegnati in un mega tour mondiale che, attualmente, li sta trattenendo negli Stati Uniti, Victoria, Ethan, Damiano (assente nella foto) e Thomas trovano anche il tempo di divertirsi e staccare la spina, anche solo per poco tempo, dai numerosi impegni professionali.