Victoria De Angelis, slip e camicia aperta: spettacolo imperdibile

Victoria De Angelis infiamma ancora una volta i social: indossando uno slip e una camicia aperta mandando in tilt il web.

Victoria De Angelis non delude le aspettative dei fan pubblicando tra le storie del suo profilo Instagram la foto del suo look parigino mandando in tilt i social. Sempre più bella, stavolta la bassista dei Maneskin non si è risparmiato regalando ai fan un selfie davvero mozzafiato in cui è semplicemente strepitosa.

Dopo essere stati a Londra per il lancio del nuovo singolo “The Loneliest” che, in sole ventiquattro ore dall’uscita, è già la canzone più ascoltata al mondo, i Maneskin sono volati a Parigi dove, prima del mini live organizzato per il lancio del nuovo brano, ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una foto davvero sensazionale.

Victoria De Angelis incanta con il look parigino

Dopo aver incantato tutti con un look da Alice nel Paese delle Meraviglie indossando un abito da bambolina, Victoria è tornata a sfoggiare la sua bellezza indossando semplicemente uno slip e una camicia lasciata aperta mentre è in una camera d’albergo.

Come fa sempre, anche stavolta, Victoria non ha deluso le aspettative di chi aspettava il suo solito selfie scattato nella stanza d’albergo come è solita fare ogni volta che arriva in una nuova città con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Victoria, poi, sul palco con gli altri Mneskin, ha incantato facendo scatenare con la musica tutti i fan presenti al concerto. Concluso il live, in attesa che prenda ufficialmente il via il tour mondiale che li porterà in giro per il mondo fino alla primavera del 2023 tornando a suonare anche in Italia, i Maneskin sono rientrati in Italia.

In aereo, poi, prima di atterrare a Roma, hanno brindato al compleanno di Ethan che oggi, sabato 8 ottobre, ha compiuto 22 anni. Tutti giovanissimi, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas continuano a collezionare successi e a scalare le classifiche mondiali. Per il compleanno dell’amico Ethan, Victoria ha condiviso una serie di foto scattate in giro per il mondo, tra un concerto e un’intervista.

Il nuovo selfie della De Angelis, dunque, è il regalo migliore per tutti i fan della giovane band romana.