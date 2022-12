Capelli biondi lunghissimi come una Regina dei Ghiacci: prendi ispirazione da queste Foto per risplendere d’inverno

Vuoi sentirti una bellissima Regina dei Ghiacci d’inverno? Sfoggia capelli lunghissimi e biondi che ti faranno risplendere anche nella stagione più fredda dell’anno, ecco tante ispirazioni per te.

Il gelo è ormai entrato nelle nostre giornate e, così, spesso la voglia di rintanarsi in casa con abiti caldi e una coperta addosso, prende il sopravvento. Il freddo dell’inverno contagia anche il look, rendendoci spesso spente e prive di luce, soprattutto se si tratta di capelli. Ma non è il caso di abbattersi, perché anche nella stagione più ostile dell’anno è possibile tornare al nostro originario splendore, tirando fuori tutta la luce che è in noi. Per farlo naturalmente, bisogna partire dalla testa!

I capelli non devono per forza adeguarsi all’assenza di giornate soleggiate, spegnendosi con tonalità scure e cupe. Al contrario, anche in questa stagione è possibile brillare come una stella e per farlo bisogna decidere di portare un tocco di luminosità nella chioma. Se avete la fortuna di essere dotate di lunghissimi capelli, puntate alle nuances di biondo perfette per trasformarvi in una bellissima Regina dei Ghiacci, che catturerà tutti gli sguardi al suo solo passaggio. Si passa dai balayage agli ombé, fino al colore intero e luccicante. Tantissime sono le sfumature di biondo che si adattano alla perfezione anche all’inverno: scopriamole tutte.

Tutte le ispirazioni più belle per capelli biondi lunghissimi: la vera stella più brillante delle feste sarai tu!

Non dimentichiamo che l’inverno è anche il momento in cui si concentrano le festività più belle dell’anno. Passando dal Natale al Capodanno, con tutti i cenoni compresi, si sfoggiano outfit tempestati di lustrini e paillettes. Qual è dunque, il miglior modo per abbinare la capigliatura allo stile festivo? Naturalmente farla brillare! Il biondo rende i capelli lunghissimi simili a quelli di una vera principessa delle favole, ricordando il mondo incantato di “Frozen”, in cui Elsa sfida le tormente di neve con una chioma bianchissima e fluente che ondeggia nel vento. Non resta che scoprire, allora, tutte le bellissime possibilità per trasformarsi in una Regina dei Ghiacci proprio come lei. E ricorda che puoi valorizzare questi colori anche con degli altri fantastici tagli.

Biondo platino puro. Un colore candido come la neve, che dona immediatamente un aspetto regale ed etero. Il platino immacolato si adatta alla perfezione ad un incarnato chiarissimo, pallido, con sottotoni di pelle verdi e violacei. Il suo candore lo rende una scelta perfetta per l’inverno, perché ricorda con la sua tonalità freddissima, proprio il clima di questa stagione. Una scelta che farà brillare più di un astro nel cielo.

Biondo dorato. L’oro colato sui capelli è la scelta che più rispecchia il tema delle feste di Natale e Capodanno. Con i suoi riflessi carichi di luce e di calore, è un’opzione ottima per chi ha un incarnato rosato o scuro. Sarà un incredibile abbinamento sugli outfit a tema festivo, di colore rosso, verde, nero, bianco o dorato. Queste nuances diventano un vero e proprio gioiello da indossare in inverno per brillare più delle lucine per le strade.

Doppi colori e sfumature. Le moderne tecniche di colorazione di capelli forniscono possibilità innumerevoli e adattabili ad ogni esigenza. Se per voi è un passo troppo azzardato schiarire la vostra chioma per intero, diventando davvero abbagliante, non dovete rinunciare ad un tocco di luce per l’inverno. I lunghissimi capelli da principessa diventeranno i più belli dell’inverno anche se messi in risalto da sfumature delicate, ombré, o schiariture a cornice, che esaltano i lineamenti del viso donando una grande luce.

Continuate a sfogliare la nostra gallery con le ispirazioni più belle di biondo per capelli lunghissimi, da vere Regine dei Ghiacci!