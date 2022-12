I capelli biondi sono sexy e chic con questi tagli alla moda che li valorizzano

Siete alla ricerca di una chioma sensuale ed intrigante? Perché non provare la decolorazione bionda? Ecco alcuni stili da copiare.

I capelli decolorati sono un’acconciatura che può aumentare notevolmente la vostra autostima. Se avete i capelli naturalmente biondi e volete schiarirli, sarà più facile decolorarli. Se invece avete i capelli più scuri, potrebbe essere necessario un po’ di impegno per ottenere un look biondo candido. In ogni caso, vi assicuriamo che ne varrà la pena. Un nuovo look audace può davvero aiutarvi a dare un nuovo aspetto sbarazzino.

I colpi di sole biondi sono un’altra opzione per chi vuole schiarire le proprie ciocche. E non seccano i capelli come la decolorazione. Tuttavia, se seguite le giuste precauzioni e vi prendete cura della salute e del benessere generale dei vostri capelli, potete assolutamente sfoggiare queste ciocche bionde decolorate! Se vi state chiedendo quale sia il look per capelli decolorati più adatto a voi, date un’occhiata alla nostra selezione di alcuni dei look più trendy per i capelli decolorati.

Gli stili più chic per un biondo da sogno

Se volete cimentarvi nella decolorazione, qui di seguito troverete tutti i consigli utili su come decolorare i capelli a casa nel modo giusto evitando così di commettere degli errori imperdonabili.

Iniziate con capelli sani e naturali. Per decolorare i capelli a casa, non basta avere a disposizione gli strumenti e i prodotti giusti. Infatti è fondamentale lavorare con capelli vergini e non lavorati per causare meno danni. Se i vostri capelli sono già secchi e danneggiati, fate del vostro meglio per riportarli alla loro condizione sana prima di cominciare il processo.

Meno styling, più idratazione. Prima di decolorare la chioma, mettete da parte gli strumenti di styling e i prodotti chimici aggressivi. È molto probabile che il processo renda i vostri capelli secchi, quindi avrete bisogno di tutta l’idratazione possibile. Passate invece a prodotti con composizione naturale e organica.

Olio di cocco. Il consiglio è quello di applicare l’olio di cocco prima di decolorare i capelli in quanto agisce come una barriera protettiva, evitando che le ciocche perdano molta umidità. Lasciate i capelli in ammollo nell’olio di cocco la sera prima della decolorazione per evitare il più possibile di danneggiarli.

Cosa vi occorre: Polvere decolorante, sviluppatore, spazzola per la colorazione, guanti in lattice, ciotola per la miscelazione, cuffia per la doccia, vecchi vestiti e asciugamano, shampoo e balsamo e tonico.

Come decolorare i capelli

Sezionate i capelli, fermando la chioma per iniziare dalle ciocche posteriori. Mescolate la polvere decolorante con lo sviluppatore. Due parti di sviluppatore per una parte di decolorante. Iniziare quindi ad applicare il decolorante. Concentratevi prima sulle medie lunghezze e sulle punte e lasciate agire per 20 minuti prima di arrivare alle radici per ottenere un colore uniforme.

Una volta che tutti i capelli sono ricoperti di decolorante, indossate la cuffia da doccia. Sedetevi e controllate periodicamente il colore. Ma attenzione, non aspettate più di 45 minuti. Quando i capelli decolorati sono pronti, non dovete fare altro che risciacquare accuratamente la miscela e lavarli con uno shampoo e un balsamo. Potete lasciare asciugare la vostra chioma all’aria.