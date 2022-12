Lutto per John Travolta, l’attore perde anche lei: l’addio struggente

Un altro lutto colpisce John Travolta: l’attore condivide il proprio dolore sui social. L’addio struggente colpisce i fan.

Lutto nel mondo del cinema e per John Travolta che, con un post sul proprio profilo Instagram, condivide il proprio dolore con i fan. L’attore che ha perso la moglie e un figlio, negli scorsi mesi ha detto addio a Olivia Newton-John che, oltre ad essere stata una collega con cui ha conquistato il successo mondiale con Grease, è stata anche un’amica.

Una grande amica lo è stata anche l’attrice Kirstie Alley con cui ha recitato nella saga dei film “Senti chi parla” divertendo il pubblico di tutto il mondo. La notizia della morte dell’attrice ha scosso profondamente Travolta che le ha dedicato uno struggente post sui social.

L’addio di John Travolta a Kirstie Alley

L’attrice Kirstie Alley è morta a 70 anni, pochi mesi dopo aver scoperto di avere un tumore. L’attrice ha avuto una grandissima carriera costellata anche da importanti riconoscimenti e premi come un Emmy e un Golden Globe. Ad annunciare la sua morte sono stati i figli con un annuncio pubblicato sul profilo Instagram della madre.

“A tutti i nostri amici, vicinie lontani nel mondo. Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre è morta dopo una brutta battaglia contro il cancro, scoperta solo di recente. Si è spenta accanto ai suoi cari. Era circondata dalla sua famiglia e dagli amici più stretti e ha combattuto con grande forza e dignità, lasciandoci con la certezza che verrà ricordata anche per la sua infinita gioia di vivere. Lei era così felice per qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre dolce e delle nonne più straordinarie. Siamo grati all’incredibile team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure. Vi ringraziamo in anticipo per tutte le manifestazioni d’affetto. Grazie per l’amore e le preghiere. Adesso vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento così complicato“.

La notizia ha scatenato le reazioni dei fan, ma anche di colleghi e amici tra i quali proprio John Travolta che, esattamente come con Olivia Newton John scomparsa pochi mesi fa dopo aver combattuto a lungo contro la malattia, anche con Kirstie Alley aveva instaurato un grande rapporto d’amicizia.

“Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio tanto bene Kirstie. So che ci rivedremo“, ha scritto l’attore condividendo la foto che vedete qui in alto.