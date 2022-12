Iva Zanicchi ha lanciato un’altra delle sue frecciatine ormai note durante la sua ospitata nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. E il bersaglio è stato di nuovo Lei.

Che Iva Zanicchi abbia più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua è un fatto ormai riconosciuto da tutti. Solo qualche settimana da aveva insultato (credendo di non essere sentita) molto pesantemente la giudice Selvaggia Lucarelli, definendola, senza mezzi termini, una “tr..a”. Il commento ha suscitato il disappunto non solo del cast del programma ma anche del pubblico, che ha espresso la su avversione al comportamento della Zanicchi in molti post apparsi su Instagram e Facebook.

Iva Zanicchi di nuovo contro Selvaggia Lucarelli: la frecciatina

Ora Iva è tornata a far parlare di sé con un un altro dei suoi commenti controversi. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, Iva (accompagnata dal compagno di ballo Samuel Peron) ha esclamato: “Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata”.

Insomma, il nome della Lucarelli non è mai stato fatto apertamente, ma è chiaro a chi si riferisse la talentuosa cantante (che aveva fatto un’altra affermazione importante negli studi di Verissimo). Durante la seconda semifinale, infatti, la Lucarelli aveva dato un sonoro 3 all’esibizione della Zanicchi, dicendo che concorrenti molto più bravi della cantante erano stati eliminati prima di lei. Ciò che avrebbe portato la Zanicchi (vi ricordate com’era da giovane?) così avanti nel programma sarebbero state le sue battute e il fatto di essere un vero e proprio “personaggio “televisivo; non certo le sue abilità come ballerina.

Iva, però, essendosi accorta di averla di nuovo “sparata” grossa, stavolta nel salotto di un altro programma tv, ha certo di “arrampicarsi sugli specchi” in modo poco riuscito: “A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”. Insomma, la guerra continua…