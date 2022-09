Albano e Iva Zanicchi sono stati di recente ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno commosso tutti con una dichiarazione davvero inaspettata ma quanto mai veritiera.

Due ospiti davvero eccezionali quelli che si sono presentati nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: Iva Zanicchi e Albano, due cantanti che più di tutti simboleggiano la classica musica pop all’italiana. Come al solito i due hanno catturato l’attenzione dei telespettatori con i loro racconti e le loro battute sempre simpatiche (soprattutto quelle di Iva!) E una dichiarazione in particolare non ha lasciato indifferente Silvia Toffanin, così come il pubblico a casa e in studio.

Innanzitutto la Toffanin ha iniziato la conversazione con una provocazione. Ha infatti esclamato, rivolta ad Albano, una volta che i due ospiti sono entrati in studio: “Sei venuto con la tua nuova fidanzata!”. A rispondere è stata la Zanicchi, che con la sua solita ironia e simpatia ha ammesso, scherzosamente, “Si, siamo fidanzati!”. In realtà a legare i due cantanti è una fortissima amicizia, che dura ormai da molti anni.

Iva Zanicchi e Albano fanno commuovere Silvia Toffanin: l’affermazione inedita

Nel corso della chiacchierata, Albano e Iva (vi ricordate com’era da giovane?) hanno raccontato la forza del legame che li lega, che non si è sfaldato nemmeno con i lunghi periodi di lontananza l’uno dall’altra.

Iva (che di recente è stata molto critica contro gli influencer) ha poi raccontato con dovizia di particolari la sua gravidanza inaspettata quando era ancora piuttosto giovane e la vergogna che ha provato a quei tempi, in cui esser incinta senza essere sposata non era visto di buon occhio. Un’esperienza che, comunque, le ha insegnato molto e le ha dato modo di maturare forse più velocemente rispetto agli altri suoi coetanei del tempo. Per lei, inoltre, la gioia di avere un figlio è stata impagabile.

Lei e Albano hanno poi fatto una dichiarazione molto vera e commovente che non ha potuto lasciare indifferente nemmeno la Toffanin, sempre impeccabile. “Non passiamo mai di moda”, hanno esclamato entrambi. Un’affermazione davvero molto realistica che sottolineato la bravura e il magnetismo di questi due artisti straordinari che sono riusciti a rimanere un punto di riferimento per la musica nazionale per oltre due generazioni. Chapeau!