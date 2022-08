Iva Zanicchi ha sorpreso tutti suoi fan con un commento gelido espresso contro gli influencer. Ecco le dure parole della nota cantante.

Gli influencer, si sa, non sono molti graditi al popolo del web. Eppure nessuno avrebbe potuto immaginare che una vera e propria icona della musica e della televisione italiana, Iva Zanicchi, si sarebbe lasciata andare a un commento a dir poco raggelante su coloro che hanno creato la loro fortuna pubblicando foto e video sui social. Ecco cosa ha affermato la Zanicchi.

Iva Zanicchi (che era davvero bellissima da giovane) non ha peli sulla lingua quando si tratta di criticare l’operato dei tanto discussi influencer. Verso di loro, infatti, la star della musica del Bel Paese non nutre il benché minimo rispetto. Nessuno, però, si sarebbe aspettato delle parole così dure espresse dall’icona della tv. Ecco cosa ha dichiarato Iva che ha sconvolto i fan.

Iva Zanicchi, le dure parole contro gli influencer lasciano i fan basiti

Secondo Iva Zanicchi (che ha di recente fatto un’altra dichiarazione choc), gli influencer non danno alcun contribuito positivo alla società, veicolando un’idea sbagliata di successo.

“Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto“, ha tuonato la cantante, aggiungendo: “Noi eravamo poveri e quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: ‘Non devi vantartene, mi raccomando’. A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”. Affermazioni che hanno fatto strabuzzare gli occhi ai suoi fedeli fan.

In un’altra occasione la Zanicchi aveva rincarato la dose: “Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe“, ha dichiarato. “I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha, perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese. Va bene mostrare ma non bisogna esagerare se no si rischia di diventare volgari“.

Questa opinione piuttosto dura sembra però trovare appoggio da altri importanti nomi dello spettacolo. Tra di essi spicca senza dubbio Christian De Sica, che ha criticato gli influencer che amano esporre la loro ricchezza al mondo in modo piuttosto pacchiano. “E basta. Ma possibile essere diventati cosi cafoni?“, ha affermato il noto attore.