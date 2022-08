Iva Zanicchi choc: “L’hanno fatto a mia insaputa”. Amaro sfogo sui social

Brutto risveglio per Iva Zanicchi, prossima concorrente di Ballando con le stelle 2022. La cantante si lascia andare ad un amaro sfogo sui social.

Iva Zanicchi si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social raccontando ai follower cosa le è successo. La cantante, ancora incredula per essere stata vittima di quello che si augura sia stato solo un brutto scherzo, non nasconde l’incredulità, ma anche l’amarezza e la delusione per essere stata violata nella sua intimità.

Iva, infatti, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha raccontato che, qualcuno, a sua insaputa, ha diffuso delle immagini private dopo averle hackerato il profilo.

Lo sfogo amaro di Iva Zanicchi: “Pubblicati contenuti privati”

Sono state ore di angoscia quelle trascorse da Iva Zanicchi che si è ritrovata alcune immagini private pubblicate sui social come racconta lei stessa ai fan. “Mi hanno hackerato il telefoto e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa“, scrive la Zanicchi,

“Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti”, aggiunge ancora la cantante. Grazie ad un intervento tempestiva, fortunatamente, Iva che vive in una splendida casa, è riuscita a recuperare il suo profilo e ringrazia tutto il suo staff per averla aiutata.

“Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”, ha concluso la Zanicchi.

Un brutto momento quello affrontato da Iva che, fortunatamente, è durato poco permettendo le così di tornare a godersi l’estate in vista della partecipazione a Ballando con le stelle 2022 dove sfoggerà la sua eterna e innata bellezza.

Iva, dopo aver accettato la proposta di Milly Carlucci di partecipare a Ballando con le stelle 2022, afferma non solo di voler arrivare fino in fondo, ma anche di puntare alla vittoria.

“Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord. Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitato a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: “Bene adesso lo faccio”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

Iva inoltre, ha parlato anche del Grande Fratello Vip: “C’era questa possibilità nell’aria ma preferisco guardare il reality da casa. Conoscendomi, penso che mi scapperebbe qualcosa che non dovrei dire e mi farebbero uscire subito”, riporta ancora Nuovo Tv.