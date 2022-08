Aperitivo a Milano con una vista mozzafiato? Ecco i locali più trendy

By

Ti trovi a Milano e hai voglia di un aperitivo? Goditi la vista della città scegliendo questi fantastici locali.

Se ti trovi a Milano o stai pianificando un viaggetto nella città Ambrosiana, l’aperitivo è praticamente d’obbligo.

Ma perché non provare qualche esperienza alternativa che ti permetta di gustare il tuo delizioso cocktail e al tempo stesso godere della bellezza milanese?

I migliori locali per un aperitivo con vista in quel di Milano

Hai voglia di un aperitivo? Perché non provare alcuni di questi locali, dove potrai beneficiare di una vista a dir poco mozzafiato?

Ecco una lista dei migliori locali dove riuscirai a goderti gli ultimi miti raggi di sole con tutta Milano ai tuoi piedi, sorseggiando il tuo delizioso aperitivo.

CERESIO 7 (Via Ceresio, 7)

Un locale consigliatissimo, con una vista a 360 gradi su tutta Milano. Si trova in zona Monumentale, all’interno dello storico palazzo Enel. L’obiettivo era quello di creare uno spazio unico, dove sentirsi bene e avere voglia di stare. Lasciati quindi incantare dallo skyline durante un aperitivo a bordo piscina: non esiste serata migliore!

TERRAZZA 12 (Via Durini, 28)

Ispirata alla Grande Mela, la Terrazza 12 è situata nel palazzo Brian & Barry , che offre una fantastica vista con al centro il Duomo. Qui avrai l’occasione di provare dei cocktail con spirito globale, così come lo champagne puro, che accompagneranno meravigliosamente la tua serata. Il locale non manca di quel tocco gourmet, dato dall’abbinamento del tuo cocktail con un sofisticato assortimento di finger food. E se hai voglia di un’esperienza gourmet speciale, scendi di un piano e troverai lo splendido ristorante Asola.

SKY TERRACE (Via dell’Orso, 7)

Posizionato all’ottavo piano dell’Hotel Milano Scala, potrai godere di una vista esclusiva sui principali monumenti della città e oltre, fino alle Alpi. Non è da meno la cucina del ristorante, che basa i propri piatti, prevalentemente green e locali. Puoi venite qui per un pranzo al sole, una cena dopo il tramonto o un aperitivo al tramonto, per gustare i migliori cocktail internazionali accompagnati da finger food.

TERRAZZA GALLIA (Piazza Duca D’Aosta, 9)

La Terrazza Gallia è situata al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia, spesso frequentato dai vip, sia nostrani che internazionali. Da questo locale potrai osservare tutta la zona di Porta Nuova. A qualsiasi ora del giorno, lasciati accompagnare da un ottimo cocktail, con un servizio di ristorazione disponibile anche tutto il giorno! Se vieni qui per un aperitivo, i drink saranno serviti con versioni mini rispetto alle voci del menu.

RADIO ROOFTOP BAR (Piazza della Repubblica, 13)

Il Radio Rooftop Bar si trova al decimo piano dell’hotel ME Milan il Duca , caratterizzato da eleganza e minimalismo. Una vista mozzafiato sulla zona di Porta Nuova, il locale è spesso frequentato da turisti, il che rende tutto ancora più magico. Potrai scegliere il tuo cocktail da un ricco menu di drink, con distillati pregiati provenienti da tutto il mondo, accompagnati da deliziosi aperitivi. Non solo, il locale offre anche un piccolo ma sofisticato menu per la cena.