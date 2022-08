Colazione, merenda, fine pasto: con questa torta è sempre una festa

Crostata con marmellata di lamponi: dalla preparazione della frolla alla cottura in forno, tutti i passaggi per non sbagliare

Uno dei dolci casalinghi più classici, anche uno dei più facili da preparare a casa: questa versione della crostata con marmellata di lamponi, con una frolla morbidissima è un dolce adatto per qualsiasi occasione, dalla colazione alla merenda, fino ad una festa speciale.

Lamponi, certo, ma anche albicocche, pesche, arance, fichi, tutto quello che più ci piace.

Crostata con marmellata di lamponi, dalla frolla al forno

Tutto parte con la frolla tutto finisce nel forno. La ricetta passo dopo passo della perfetta crostata con marmellata di lamponi è questa e possiamo conservarla sotto una campana di vetro, oppure avvolta nella pellicola fino a 4 giorni.

Ingredienti:

400 g farina 00

4 uova medie

190 g di burro

150 g zucchero semolato

1/2 bustina di lievito per dolci

1 limone

300 g marmellata di lamponi

1 pizzico di sale

zucchero a velo

Preparazione:crostata

Tiriamo fuori il burro e le uova almeno 20 minuti prima di lavorarle. Poi tagliamo il burro a tocchetti, versiamolo in una ciotola insieme allo zucchero semolato, ad 1 pizzico di sale e alla buccia grattugiata di un limone non trattato.

Montiamo tutto con le fruste elettriche a velocità media e quando è tutto ben amalgamato aggiungiamo anche le uova. Continuiamo a far andare le fruste fino a quando il composto risulta liscio e spumoso.

A quel punto possiamo anche aggiungere la farina, precedentemente setacciata insieme al lievito, un pugnetto alla volta. Quando è tutto inglobato, trasferiamo il composto sulla spianatoia leggermente infarinata e lavoriamolo con le mani per qualche minuto fino a quando diventa bello liscio e morbido, senza attaccarsi alle dita.

Formiamo una palla e lasciamola riposare, avvolta nella pellicola da cucina, in frigorifero per almeno 40 minuti. Passato questo tempo, usando il mattarello stendiamo tre quarti della pasta direttamente in uno stampo da 24 cm già imburrato e infarinato (oppure rivestito con un foglio di carta forno).

Spalmiamo sulla base la marmellata di lamponi, livellandola bene. Poi con la pasta frolla avanzata facciamo le decorazioni: o le classiche strisce da incrociare, oppure delle stelle, dei cuoricini, dipende anche dall’occasione.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti, la crostata deve risultare solo leggermente dorata. Lasciamo raffreddare direttamente nello stampo e prima di portare il dolce in tavola, decoriamo con zucchero a velo (ma non è obbligatorio).