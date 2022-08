Miriam Leone, il traguardo è inaspettato: nessuno lo avrebbe immaginato

Arriva un traguardo inaspettato per l’attrice Miriam Leone, l’ex Miss Italia sorprende così: cosa è successo.

Continua ad essere sulla cresta dell’onda la splendida Miriam Leone, oggi uno dei volti più amati del cinema italiano. Gli italiani sono rimasti folgorati dalla sua bellezza ed eleganza già quando nel 2008 vinse il concorso di Miss Italia. Occhioni verdi e capelli rosso fuoco, è stato subito evidente che la ragazza avesse una marcia in più.

In breve tempo, infatti, venne lanciata in televisione dove lavorò come conduttrice in diversi programmi di punta di casa Rai, come Unomattina Estate e Unomattina in Famiglia. Miriam, però, aveva nel cuore una passione speciale: quella di diventare un’attrice. Un sogno che si è realizzato, permettendole di collezionare un successo dopo l’altro oltre che importanti riconoscimenti.

Soltanto nella scorsa stagione è stata protagonista indiscussa delle sale cinematografiche. Prima con Corro da te, per la regia di Riccardo Milani, commedia romantica in cui si è cimentata con il delicato tema della disabilità al fianco di Pierfrancesco Favino.

Poi, con Diabolik, adattamento cinematografico del celebre fumetto dove ha vestito i panni di una meravigliosa Eva Kant che le ha fatto guadagnare una bella nomination agli ultimi David di Donatello. Insomma, una carriera in continua ascesa e che non dà segni di cedimento, anzi, si conferma ancora una volta grazie all’ultimo inaspettato traguardo.

La Dama Velata, è boom di share per la replica con Miriam Leone

Potrebbe attribuirsi proprio all’enorme affetto che gli italiani nutrono per Miriam Leone un rinnovato (e alquanto imprevisto) successo televisivo di queste settimane. Parliamo de La Dama Velata, produzione Rai per la regia di Carmine Elia trasmessa per la prima volta nel 2015. L’estate, si sa, è il momento in cui i palinsesti televisivi vanno a “pescare” nelle vaste teche alla ricerca di qualcosa da riproporre.

E questa volta sembrano proprio aver fatto bingo, scegliendo di mandare in onda la fiction tv la domenica in prima serata, a ben 7 anni di distanza dal suo debutto. La serie racconta le vicende della Contessa Clara Grandi, figlia del Conte Vittorio, cresciuta in campagna insieme ai contadini della tenuta San Lorenzo poiché allontanata e accusata volontariamente dal padre.

I veri intrighi iniziano quando viene strappata dalla terra e costretta a tornare a casa, per prendere marito. Presenza importante nella fiction anche Lino Guanciale, una delle nuove rivelazioni attoriali del momento. Insomma, un mix vincente che porta a casa dei dati di share sicuramente inaspettati.

La replica di domenica 7 agosto sbaraglia la concorrenza facendo il boom, con 2.053.000 telespettatori e il 15.72% di share nella prima parte e 2.012.000 telespettatori e un 17.67% di share nella seconda. Che il fascino di Miriam abbia compiuto la magia e possa portare la Rai a rivalutare, a distanza di 7 anni, un seguito per La Dama Velata? Intanto i fan lo chiedono a gran voce sui social.