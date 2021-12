Sapete dove vive Iva Zanicchi? Una casa mozzafiato per l’artista

Sapete dove vive Iva Zanicchi, big in gara al Festival di Sanremo 2022? L’Aquila di Ligonchio abita in una splendida casa.

Iva Zanicchi è da anni una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo italiano. Cantante, attrice, conduttrice, amante della cucina, la Zanicchi, da anni, si tuffa sempre in nuove avventure professionali. A febbraio 2022 salirà sul palco del Teatro Ariston come big in gara al Festival di Sanremo 2022. A tifare per lei ci saranno non solo i fans, ma il compagno Fausto Pinna con cui vive da anni una splendida storia d’amore, la figlia Michela Ansoldi, nata dal matrimonio con Antonio Ansoldi e la nipote Virginia Cattelani.

Allegra, simpatica, autoironica e sempre schietta e sincera, la Zanicchi è amatissima sia dalla sua generazione che da quelle più giovani. Quando non lavora ama trascorrere il proprio tempo in famiglia, ma dove vive l’Aquila di Ligonchio?

Casa Iva Zanicchi immersa nel verde nella Brianza

Iva Zanicchi e Fausto Pinna vivono in una cittadina della Brianza, a Lesmo. La coppia vive in una splendida casa immersa nel verde dove la cantante puà dedicarsi ai propri hobby come il giardinaggio. Una delle zone fondamentali della casa della Zanicchi è la cucina. Amante del cibo, la Zanicchi è un’ottima cuoca e spesso regala ai propri fans i video in cui prepara alcuni manicheratti pubblicandoli sul suo profilo Instagram.

Il bagno ha uno stile classico e una vasca idromassaggio. La sala da pranzo, come le altre zone della casa, è grande e luminosa. Ci sono dei grandi divani in tessuto damascato, qualche mobile in stile classico e delle grandi vetrate che affacciano direttamente sul grande giardino ricco di piante di cui la cantante ama prendersi cura.

Con la coppia vivono anche i loro cani. La Zanicchi ha raccontato, in una vecchia intervista rilasciata a Storie Italiane, di aver subito dei furti. “Adesso ho messo un cartello grande fuori dal cancello. Ho scritto ‘Guardate, avete rubato tutto, non ci sono più cose di valore. Se volete vi faccio una spaghettata, entrate pure, ma non c’è più niente da rubare’. Non se ne può più, questo non è vivere”.