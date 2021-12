Avete mai vista la casa di Elisabetta Canalis? Un sogno a Los Angeles

Avete mai visto la casa di Elisabetta Canalis? La showgirl vive in una splendida villa a Los Angeles. Ecco i dettagli del suo nido d’amore.

Per Elisabetta Canalis, il tempo non passa mai. La showgirl è sempre più bella e sempre più amata dai fan. Dopo aver trovato il successo in Italia prima come velina di Striscia la Notizia e poi come conduttrice diventando, insieme a Belen Rodriguez, anche la protagonista del Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi nel 2011, ad un certo punto del proprio percorso professionale, ha deciso di cambiare vita trasferendosi negli Stati Uniti.

In America, la Canalis ha trovato anche l’amore. La showgirl, infatti, ha sposato il chirurgo Brian Perri con cui ha formato una splendida famiglia. Il loro amore è stato coronato dalla nascita della piccola Skyler Eva che, da mamma Elisabetta, ha eredita non solo la bellezza, ma anche il carattere allegro e l’energia.

Casa Elisabetta Canalis, una splendida villa nel cuore di Los Angeles

La Canalis, con il marito Brian Perri e la figlia Skyper Eva, vive a Los Angeles in una splendida villa di cui scopriamo alcuni dettagli dalle foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Immersa in un grande giardino in cui, dalle foto e video social pare ci sia anche una piscina, la villa è arredata con modibi prevalentamente chiari.

La cucina è molto grande e spaziosa e presenta un’isola su cui la Canalis si diverte a scattare foto come potete vedere da quella qui in alto. I colori sono tutti chiari e il pavimento è composto da un parquet non molto scuro.

Nella zona giorno, oltre alla cucina, troviamo anche uno spazio in cui Elisabetta riesce ad allenarsi. Non manca, infatti, un grande televisore così come i ricordi. Come potete vedere dalla foto qui in alto, infatti, la showgirl ha foto di famiglia sparse per la sua splendida casa. Una villa confortevole e arredata con stile ed eleganza, dunque, quella in cui vive la famiglia della Canalis.