Make up semplice Natale 2021: 4 bellissime idee tutte da copiare!

Make up semplice Natale 2021: 4 proposte meravigliose per avere un look impeccabile durante le feste. Se non hai ancora le idee chiare, prendi subito spunto!

Natale è ormai alle porte, manca meno di un mese. Su social attrici, modelle e influencer fanno a gara per parlare degli ultimi trend da seguire per abbigliamento, accessori, capelli, manicure e, ovviamente, l’irrinunciabile make up.

La parola d’ordine è stupire! Per i capelli, spopola il balayage, una bellissima tecnica per dare più luce alla chioma, mediante un gioco di contrasto tra diverse tonalità. Tra i più richiesti c’è il balayage caramello, perfetto per le donne con capelli lunghi castani.

Anche per il make up ci sono tanti spunti, tra best seller e novità. Per accendere il viso con un tocco di sensualità torna protagonista il rossetto rosso in tutte le sue sfumature, dal rosso ciliegia all’amaranto fino al corallo. Ma vanno per la maggiore anche il rosa, dal nude al malva, il marrone e tutte le tonalità sottobosco.

Se non hai ancora le idee chiare sul make up delle feste, ti diamo noi qualche consiglio per essere più bella e sexy a Natale e Capodanno. Ecco alcune proposte meravigliose per un trucco davvero impeccabile.

Make up semplice Natale 2021: 4 belle idee a cui ispirarti!

Non esiste Natale senza un look più glamour! Come spesso diciamo è la somma che fa il totale, quindi devi valorizzare il viso nella sua interezza, senza trascurare nulla per occhi, sopracciglia, labbra e zigomi. Per un risultato finale davvero strepitoso, non trascurare capelli e manicure!

C’è ancora un po’ di tempo e puoi organizzarti al meglio. Ti aiutiamo noi, proponendoti 4 idee trucco bellissime tutte da copiare!

Red lipstick, un must have! – Il trucco delle feste natalizie non può fare a meno del rossetto rosso. Le tonalità sono tantissime, c’è davvero l’imbarazzo delle scelta! Noi ti consigliamo un bel rosso ciliegia, che si sposa bene con ogni tipo di outfit, da quello più casual a quello più ricercato. Abbinalo ad una base viso glowy e luminosa. Non esagerare con il blush ma, piuttosto, osa un po’ di più con bronzer e illuminante. Ricorda di definire le sopracciglia e di mettere un po’ più di mascara in più. Gli ombretti oro e bronzo sono i più consigliati; Eyeliner nero, un evergreen – E’ sempre una certezza, se preferisci valorizzare gli occhi con semplicità. Per l’autunno-inverno 2021 il trend più cool consiste nell’usare l’eyeliner nero tirando una linea dritta più doppia, partendo dall’angolo dell’occhio. Con questo trucco occhi, puoi abbinare un bel gloss nude. L’eleganza è assicurata!; Nude look, il trionfo della sobrietà – Un make up nude si abbina bene ad ogni outfit. Per farlo bene, devi concentrarti soprattutto su sopracciglia e occhi. Per le prime, usa una matita specifica per definirle al meglio. Per enfatizzare lo sguardo, metti più mascara, possibilmente incurvante. Le labbra, invece, puoi impreziosirle con un rossetto appena rosato; Più allegra con i glitter! – Se per le imminenti festività natalizie hai in programma un party con parenti e amici, lascia tutti a bocca aperta con un look super glam. Dona più luminosità allo sguardo con i glitter, perfetti da applicare in abbinamento agli ombretti metallizzati. Fidati di noi, il tuo look non passerà inosservato!

Mancano ancora un po’ di giorni al Natale e fai ancora in tempo a procurarti tutto l’occorrente. Se non hai molta dimestichezza con il make up fai da te, allora prendi spunto da qualche video tutorial. In questo periodo se ne trovano tanti anche su Instagram.

L’importante è sentirsi a proprio agio con il make up scelto. Quindi, sì a qualche stravaganza per il look delle feste, ma senza scadere nell’eccesso.