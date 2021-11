Sapete dove vive e com’è la casa di Valeria Marini? Un sogno

Avete mai visto la casa di Valeria Marini? Sapete dove vive la showgirl protagonista anche del Grande Fratello Vip? Il suo nido è un sogno.

Valeria Marini è da anni la protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni si è tuffata in tante esperienze professionali. Oltre ad essere stata una delle primedonne del Bagaglino, è anche attrice e imprenditrice. Negli ultimi anni è anche diventata una protagonista di alcuni dei reality show più amati dal pubblico come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. L’esperienza nella casa di Cinecittà è piaciuta tantissimo alla Marini che ha deciso di varcare nuovamente la porta rossa nella sesta edizione condotta da Alfonso Signorini.

Se quella del Grande Fratello Vip è diventata la sua casa televisiva, Valeria Marini, nella realtà, vive in una casa da sogno che rispecchia la sua personalità eccentrica. Amante di strass e luccichii vari, la casa di Valeria Marini è arredata con lo stile dei suoi abiti?

Casa Valeria Marini: un sogno in pieno centro storico a Roma

Donna e imprenditrice di successo, Valeria Marini ha deciso di fissare la propria dimora a Roma anche se trascorre diverso tempo anche a Milano. Nella capitale vive in un appartamento da sogno che si trova in pieno centro storico.

La casa della Marini si affaccia su una delle piazze di Roma più famose del mondo ovvero Piazza di Spagna dove, nel corso degli anni, sono stati girati anche film e fiction. La Marini, come fa sapere il portale ViviHome, vive all’ultimo piano di un palazzo storico e molto signorile. L’arredamento presenta un colore prevalentamente bianco, classico ed elegante.

Non manca una grande cucina e una camera da letto in cui troneggia un gigantesco letto matrimoniale con una testiera in tessuto imbottito in cui si alternano i colori bianco, beige e marroncino chiaro. Nella camera da letto non manca una piccola zona beauty che ospita Valeria quando si dedica alla cura di se stessa.