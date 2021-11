Avete mai visto la casa di Alessandra Amoroso? La cantante salentina vive in una splendida villetta semplice ed elegante come lei.

Amatissima dal pubblico e dagli addetti ai lavori, Alessandra Amoroso è una delle protagoniste indiscusse della musica italiana ormai da anni. Dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e vinto la sua edizione, non si è più fermata. Tantissimi premi portati a casa, primi posti in classifica e riconoscimenti importanti che la rendono una delle star indiscusse della musica. Alessandra, nonostante il successo, è rimasta la ragazza semplice e umile che, tanti anni fa, lasciò la sua Puglia per tentare di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro.

La Amoroso, per il suo lavoro, vive stabilmente a Roma anche se torna in Puglia, dalla sua famiglia, ogni volta che ha del tempo libero. Ma com’è la casa della cantante salentina?

Casa Alessandra Amoroso: giovanile e accogliente

Alessandra Amoroso non si è mai montata la testa e lo dimostra anche nella scelta dell’arredamento della sua casa che non presente nessun oggetto sfarzoso. La villetta in cui vive la cantante salentina è accogliente ed è arredata con uno stile moderno ed elegante, ma anche molto semplice. Non mancano dei comodi divani in cui rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Dalle foto che Alessandra pubblica sui social è facile intuire come l’abitazione si sviluppi su due livelli circondata da un giardino in cui può giocare l’amatissimo cane.

L’arredamento è composto prevalentemente da mobili bassi e non mancano le foto di famiglia a cui la cantante è legatissima. In particolare, la Amoroso è innamoratissima della nipotina Andrea a cui ha dedicato le seguenti parole: “È stato MERAVIGLIOSO poterti vivere tutti i giorni…Hai il potere di cambiare le giornate e di renderle speciali… Ti amo”. Quando non lavora, dunque, la cantante ama trascorrere il proprio tempo a casa e rilassarsi in compagnia degli amici.