Sapete dove vive Vanessa Incontrada? Una casa da sogno per lei

Sapete dove vive Vanessa Incontrada con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal? Una casa da sogno per l’attrice spagnola.

Vanessa Incontrada è una delle donne dello spettacolo più amate in Italia. Dopo aver cominciato a lavorare come modella, è diventata prima conduttrice e poi attrice. La Incontrada, sul palco di Zelig, accanto a Claudio Bisio con cui è tornata a lavorare nella nuova edizione del programma comico di canale 5, è entrata nel cuore degli italiani che hanno, poi, imparato ad apprezzarla e ad amarla anche come attrice. Tutte le fiction della Incontrada incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Accanto alla carriera, la Incontrada non ha trascurato la propria vita privata formando una famiglia che è sempre al primo posto nella sua vita. Per amore del compagno e del figlio, la Incontrada ha scelto di vivere lontana dalle grandi città preferendo spostarsi da sola quando deve lavorare, ma sapere dove vive la splendida Vanessa?

Casa Vanessa Incontrada: splendida villa a Follonica

La famiglia di Vanessa Incontrada vive in una splendida villa a Follonica, in Toscana. «Ormai tutti sanno che da anni questa è la mia casa, il luogo in cui vivo e l’unico posto al mondo dove vorrei abitare» si legge sul sito dell’artista “Besitos”. Vanessa ha scelto Follonica non solo per il clima e il mare, ma soprattutto per ciò che le regala la gente, ma com’è la casa dell’attrice?

Semplice e legata ai valori della famiglia, la Incontrada ha scelto di vivere in una casa luminosa e dominata da un arredamento semplice e dai colori chiari come si può vedere dalle foto che pubblica sui social.

Nessuno sfarzo per l’attrice che ha scelto di vivere con il compagno e il figlio in una casa accogliente, con tutte le comodità del caso, ma che rispecchia totalmente la sua personalità solare e semplice con cui ha fatto innamorare e continua a far innamorare milioni di telespettatori che ammirano la sua simpatia, ironia, ma soprattutto il suo talento e la sua professionalità.