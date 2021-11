Usi il piegaciglia? Non commettere questi errori: potresti rovinare tutto

Tra gli errori più comuni che si possono commettere utilizzando il piegaciglia c’è sicuramente il suo uso troppo frequente, ma ci sono anche altri piccoli sbagli che potrebbero compromettere la riuscita del nostro make up.

Il piegaciglia è uno strumento antichissimo, che accompagna la bellezza femminile da secoli, eppure il suo utilizzo nasconde ancora qualche trabocchetto in cui finiamo spesso per incappare senza saperlo.

Il principio di funzionamento di questo attrezzo è lo sesso di una pressa: viene utilizzato per schiacciare le ciglia in una certa posizione al fine di assicurare loro una curvatura più accentuata di quella naturale.

Il problema principale, quando si utilizza questo strumento, è che si ottengono ottimi risultati, ma purtroppo i risultati in questione tendono a non durare. Dopo appena qualche ora, infatti, le ciglia tendono a tornare nella loro posizione naturale.

Per far fronte a questo problema molte donne ricorrono ai cosiddetti “trucchi della nonna” che però possono rivelarsi una pessima idea per la salute della ciglia. Ecco quali evitare assolutamente e quali invece possono essere adattati per ottenere buoni risultati in tutta sicurezza.

Gli errori con il piegaciglia e tutti i modi per evitarli

Un uso sbagliato del piegaciglia può indebolire le ciglia e addirittura farle diradare, spezzandole o addirittura strappandole alla radice. Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione quando lo si utilizza.

Usare il piegaciglia troppo spesso

Ci sono donne che hanno ciglia davvero molto dritte e che per questo motivo si sono abituate a utilizzare il piegaciglia ogni giorno per far apparire gli occhi più grandi e lo sguardo più affascinante.

Il problema è che un uso così frequente del piegaciglia è nocivo per la salute e soprattutto per la “solidità” delle ciglia: molto meglio utilizzarlo soltanto nelle occasioni speciali, ricorrendo in alternativa all’applicazione di ciglia finte per evitare uno stress eccessivo a quelle naturali.

Naturalmente anche gli adesivi delle ciglia finte possono essere dannosi, quindi il nostro consiglio è di ricorrere alle ciglia magnetiche, che donano allo sguardo la stessa profondità delle ciglia finte tradizionali ma non hanno bisogno di essere fissate con adesivi di nessun tipo.

Leggi Anche => Ciglia finte magnetiche: tutti i vantaggi di un sistema geniale!

Riscaldare il piegaciglia con il phon

Esattamente come i capelli caldi mantengono la piega più a lungo, le ciglia dovrebbero mantenere la piega più a lungo se messe a contatto diretto con il calore.

Se questo è vero in teoria bisogna specificare che funziona anche nella pratica: se si riscalda il piegaciglia con il phon la piega durerà più a lungo.

Il problema è che questa procedura stressa moltissimo le ciglia e potrebbe indebolirle, spezzarle e strapparle, creando una discontinuità (ciglia di diverse lunghezze nella stessa zona della palpebra) oppure addirittura dei “buchi” lungo la rima ciliare (perché le ciglia cadono o rimangono attaccate al piegaciglia troppo caldo).

Utilizzare il piegaciglia sporco

Uno dei metodi più efficaci per mantenere a lungo la piega delle ciglia è piegarle quando sono state truccate con il mascara. Questo perché il mascara irrigidisce le ciglia il tanto che basta a mantenere a lungo anche una piega “innaturale” come quella prodotta con il piegaciglia.

Questo metodo si mette in atto stendendo un paio di strati di mascara sulle ciglia, facendo attenzione ad applicare il secondo quando il primo è già asciutto, quindi procedere a piegare le ciglia con il piegaciglia freddo.

Naturalmente può capitare che un po’ di mascara rimanga attaccato al piegaciglia, lasciando tracce appiccicose di cosmetico. Se si dovesse riutilizzare lo strumento in un secondo momento, mentre è ancora sporco, le ciglia potrebbero rimanere appiccicate al mascara presente sul metallo ed essere strappate via.

Per questo motivo è sempre necessario rimuovere dal piegaciglia ogni traccia di cosmetico prima dell’utilizzo.

Non nutrire le ciglia

Dal momento che anche la piega più delicata stressa inevitabilmente le ciglia, il consiglio dell’esperto è quello di nutrire e proteggere le ciglia prima della piega utilizzando olio di ricino, di oliva e di mandorla. In questo modo si eviterà di spezzare o strappare le ciglia.

Utilizzare il piegaciglia con l’eyeliner

Uno degli errori con il piegaciglia meno comuni ma più dannosi consiste nel tentare di ottenere una piega duratura rivestendo le ciglia con eyeliner liquido.

Dopo aver colorato le ciglia con il pennellino o con un applicatore da mascara bagnato nell’eyeliner, le ciglia andrebbero normalmente curvate con il piegaciglia.

Si tratta di una manovra sbagliata, perché l’eyeliner non è affatto il prodotto migliore per questo genere di applicazione. Non rende le ciglia abbastanza rigide, quindi non permetterà davvero di rendere la piega più duratura e potrebbe indurci nella tentazione di ripetere la piega a distanza di qualche ora (per esempio al ritorno a casa dal lavoro e prima di uscire di nuovo). Assolutamente no! Meglio utilizzare solo il mascara!