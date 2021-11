Avete mai visto la casa di Maria Monsè? Classica e super accessoriata

Avete mai visto la casa di Maria Monsè? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021 vive in una casa classica e ricca di oggetti.

Maria Monsè, dopo la prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip durante la terza edizione vinta da Walter Nudo, torna nella casa più spiata d’Italia. Con il prolungamento del reality fino a marzo, Alfonso Signorini anima la casa con l’ingresso di nuovi vip tra cui Maria Monsè, pronta a sprigionare la sua energia.

A sostenerla ci saranno la figlia Perla Maria e il marito Salvatore Paravia con cui si mostra spesso sui social. Su Instagram, infatti, la showgirl pubblica spesso foto e video in cui è con la sua famiglia regalando anche dettagli della loro casa. Ma dove vive Maria Monsè con il marito e la figlia?

Casa Maria Monsè: un nido elegante e classico

Maria Monsè, con il marito Salvatore Paravia e la figlia Perla Maria vivono a Roma. Dalle foto e dai video che pubblica sui social, la Monsè regala dettagli della sua casa che presenta un arredamento classico in cui il colore predominante è il marrone. Non manca un grande tavolo rotondo in stile classico dove è solita godersi le merende con la figlia Perla Maria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Avete mai visto la casa di Alessandra Amoroso? Semplice ed elegante come lei

Il pavimento è chiaro e nel salone, oltre a grandi divano, non mancano oggetti come vasi, lampade e soprattutto foto di famiglia. Anche i divani sono classici e l’ambiente è reso ancora più elegante e accogliente dalle tende. Una casa in cui, naturalmente, non manca lo spazio per il cagnolino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Sapete dove vive Milly Carlucci? Una casa da sogno per la conduttrice

In casa, la famiglia Monsè-Paravia trascorre diverso tempo e non mancano i momenti divertenti in cui improvvisano dei balletti che poi condividono sui social. Durante la permanenza della Monsè nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ad occuparsi della casa sarà il marito e la figlia Perla Maria.