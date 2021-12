Capodanno 2021: menù a buffet, un’idea alternativa per tutti

Invece di passare ore e ore in cucina, preparare un cenone di Capodanno 2021 con menù a buffet è una soluzione intelligente e molto pratica

A Natale stiamo tutti insieme, a Capodanno… pure. Ma la sera del 31 dicembre c’è più voglia di fare festa che di preparare da mangiare. E allora scatta l’idea alternativa: un bel cenone a buffet, nel quale tutti possono servirsi a piacimento e senza essere costretti a rispettare i tempi canonici della tavola.

Possiamo preparare di tutto, dagli antipasti ai dolci. Noi di Chedonna abbiamo scelto tre idee pratiche, veloci e poco impegnative che possono risolvere almeno parte della vostra cena e lasciarvi libere per trucco e parrucco.

Capodanno 2021: menù a buffet tutti i piatti

Antipasti facili e veloci

Partiamo da una serie di antipasti molto velici e molti pratici, sfruttando frutta, verdura e formaggi. Piatti che non richiedono nemmeno cottura, oppure una passata veloce in forno e sono pronti subito. Faranno felici i vostri ospiti e semplificheranno la vita anche a voi. In mezzo alle proposte trovate anche il melone che non è tipicamente invernale: potete sostituirlo ad esempio con del kiwi.

Pizza napoletana, tutti i trucchi per prepararla in casa

La pizza risolve sempre e se poi non è quella surgelata, c’è anche più soddisfazione. In Italia la vera pizza è quella napoletana ed è bello sapere che possiamo preparala anche a casa, anche la notte di Capodanno, con poche semplici mosse.

Tutto il segreto è conoscere i vari passaggi, dall’impasto ai tempi della lievitazione, al condimento e alla cottura. Perché anche con il forno di casa possiamo preparare una pizza napoletana spettacolare, con il cornicione alto e soffice al centro, come il pizzeria. E se la presentate a tavola, fumante e profumata, tagliata in tranci oppure a fette, saràsempre un successo.

Dolci di Natale | la ricetta dei Ricciarelli di Siena

Per concludere alla grande il cenone di Capodanno, non appesantitevi. La nostra idea è quella di portare in tavola un biscottino tipico, da sgranocchiare anche durante il dopo cena. Come i Riciarelli, dolci tipici di Siena a base di farina di mandorle, zucchero e albume. Non sono difficili da replicare anche a casa, hanno un profumo e un gusto strepitosi, piaceranno a tutti.

buon appetito