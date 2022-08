Ti piace viaggiare ma vuoi spendere poco? Questi luoghi fanno al caso tuo!

Sei un’amante del viaggio e del risparmio? Abbiamo noi la soluzione ideale! Continua a leggere per scoprirla.

Non c’è alcun dubbio che l’Italia sia una delle mete prescelte da molti turisti. Con la sua storia artistica e culturale il Bel Paese non smette mai di sorprenderci.

Purtroppo però le città più conosciute e più visitate comportano anche una spesa maggiore. Però se ti dicessimo che è possibile viaggiare in Italia a budget ridotto? Non ci credi? Scopriamo insieme come fare e soprattutto quali luoghi visitare.

Hai voglia di viaggiare ma preferisci risparmiare? Ecco la soluzione

Ovviamente quando si organizza un viaggio si cerca di applicare i vari trucchetti che noi tutti conosciamo, dalla prenotazione anticipata alla scelta della bassa stagione… Insomma, tutti quei piccoli dettagli che però possono fare la differenza, soprattutto da un punto di vista economico.

Ma se desideri risparmiare anche di più per il tuo viaggio la cosa migliore da fare è trovare le località più economiche del Paese. Scopriamole insieme.

MERANO

Con i suoi viali verdeggianti, viaggiando a Merano sembra di visitare un paradiso. Questa città a basso costo è ricca di attrazioni di ogni genere, dai castelli che circoscrivono la zona alle catene montuose che la circondano la città. A Merano ci sono anche due parchi naturali, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Gruppo del Tessa, oltre al gruppo montuoso dell’Ortles. Sono tutti accessibili e offrono diverse attività outdoor come il trekking e la mountain bike. Uno dei modi migliori per visitare la zona è salire sulla funivia. In questo modo, avrai l’occasione di ammirare la bellezza paesaggistica.

ANCONA

Non è molto conosciuta e solitamente viene trascurata e ritenuta solo una città portuale, ma Ancona è molto di più. A prima vista non sembra così affascinante ma non appena inizierai ad esplorarla, ti accorgerai facilmente di quanto valga la pena farci un salto. Essendo il capoluogo di una splendida regione storica, le Marche, non solo potrai esplorare una località a prezzi accessibili, ma riuscirai anche a goderti la splendida città marittima.

Ancona, oltre alla magnifica costa, offre spiagge incontaminate di sabbia bianca. Inoltre, non si trova nemmeno troppo distante da altre città importanti e suggestive, come Recanati, Urbino e Jesi. Per non parlare delle celebri Grotte di Frasassi, situate nel comune di Genga. Se ami le attività all’aria aperta, Ancona non vi deluderà, poiché offre molte opportunità di praticare attività, che includono l’equitazione e il ciclismo. Se cerchi un’attività più adrenalinica puoi dedicarti all’alpinismo. In inverno invece, avrai la possibilità di dedicarti allo sci.

VERONA

La spettacolare città di Verona è nota ovviamente per essere stata l’ambientazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare. A maggior ragione è un altro luogo da visitare se sei alla ricerca di un posto economico dove andare. Verona è una città romantica, perfetta per qualsiasi tipo di viaggiatore. Ovviamente se pianifichi un viaggio in questo magnifico luogo, devi assolutamente visitare la Casa di Giulietta, che è stata la location della leggendaria scena del balcone di Romeo e Giulietta.

A pochi metri dalla famosa casa si trova la famosissima Torre dei Lamberti. Il modo migliore per viverla è, ovviamente, salire sulla sua parte più alta e ammirare da lì la vista a 360 gradi della città. Per evitare la folla, ti consigliamo di non andare in prossimità della chiusura (che a volte coincide con il tramonto), ma meglio al mattino presto o all’ora di pranzo, quando la maggior parte dei turisti si troverà a pranzare. In questo modo avrai modo di rilassarti e goderti il panorama. Per salire, puoi scegliere l’ascensore o le scale.