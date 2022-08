Questa sera le fragole vanno in tavola così: un dolce da applausi

Un modo originale per portare in tavola un dolce fenomenale: c’è sempre un buon motivo per la pasta biscotto al mascarpone e fragole

Spettacolare la presentare in tavola, questa pasta biscotto al mascarpone e fragole è molto più facile da preparare di quello che possiamo immaginare.

Il segreto è non avere fretta e rispettare bene tutti i passaggi prima di assemblare, tutto qui.

Pasta biscotto al mascarpone e fragole, la ricetta passo dopo passo

Per dare un tocco di freschezza ulteriore alla nostra pasta biscotto al mascarpone e fragole possiamo decorare il dolce con delle foglioline di menta.

Ingredienti:

80 g farina 00

80 g farina di nocciole

6 uova medie

130 g di zucchero semolato

500 g di mascarpone

100 ml di panna fresca

350 g di fragole

70 g di zucchero a velo

12 g di gelatina in fogli

1 tazzina di caffè espresso

1 pizzico di sale

Preparazione:

Questa è una ricetta in due fasi, quindi andiamo con ordine partendo con la pasta biscotto. In una ciotola, usando le fruste elettriche montiamo insieme 3 uova intere e 3 tuorli, aggiungendo subito un pizzico di sale.

Quando il composto comincia a schiumare, incorporiamo anche le due farine setacciate insieme con lo zucchero a velo. In un’altra ciotola invece montiamo a neve ben ferma gli altri 3 albumi che abbiamo avanzato, aggiungendo 70 g di zucchero semolato, un cucchiaio alla volta.

Quando anche il composto a base di albumi è pronto, possiamo riunirli insieme. Versiamo gli albumi a neve nell’altra ciotola e mescoliamo usando una spatola, facendo movimenti delicati dal basso verso l’alto fino a quando è tutto incorporato.

Prendiamo una teglia rettangolare da 42×30 cm e foderiamo la base con un foglio di carta forno. Stendiamo la base della pasta biscotto livellandola bene e cuociamo in forno preriscaldato a 190° per 14 minuti. Poi tiriamo fuori la teglia e capovolgiamo la pasta biscotto su un tagliere coperto con un altro foglio di carta forno. Stacchiamo subito delicatamente la carta forno usata per cuocere, usando un coltello con lama piatta, e lasciamo raffreddare.

Ora possiamo passare alla farcitura. Prendiamo la gelatine e lasciamola ammorbidire in una ciotolina con acqua fredda. Quindi scaldiamo 4 cucchiai di panna in un pentolino e sciogliamo lì dentro la gelatina, poi spegniamo.

In un’altra ciotola versiamo il mascarpone e montiamolo con il resto della panna, sempre usando le fruste elettriche. Poi quando sono ben inglobati incorporiamo anche la gelatina e quando abbiamo finito mettiamo in frigorifero, coperto con pellicola alimentare.

Passiamo alle fragole: laviamole e tagliamole a tocchetti. Poi versiamole in un tegame con lo zucchero avanzato e cuociamole per alcuni minuti, fino a quando cominceranno a buttare fuori il succo.

Spegniamo e togliamo un terzo delle fragole frullandole nel mixer e poi passandole in un colino per togliere le impurità. Quindi aggiungiamole alla crema a base di mascarpone e panna e siamo pronti per montare il dolce.

Riprendiamo la pasta biscotto ormai fredda e spennelliamola con una tazzina di caffé espresso. Poi tagliamolo a metà nel senso della lunghezza spalmando la crema a base di mascarpone, panna e fragole.

Infine sovrapponiamo le due parti e decoriamo con i tocchetti di fragole rimaste. La nostra pasta biscotto al mascarpone e fragole è pronta: lasciamola riposare in frigorifero almeno 2 ore in frigorifero prima di portarla in tavola.