Voglia di dolci prima del ciclo? Ecco come placarla senza ingrassare

Se prima del ciclo aumenta la voglia di consumare dolci ecco le strategie utili per placarla senza ingrassare.

Tra gli effetti della sindrome premestruale oltre a diversi disturbi c’è anche un’aumentata voglia di consumare più dolci. Cibi che ci appagano anche mentalmente specie in quei giorni in cui siamo in preda agli sbalzi d’umore.

Nei giorni che precedono l’arrivo delle mestruazioni molte donne hanno più appetito in generale e la tendenza a introdurre maggiori dosi di cibo, specie quelli dolci come biscotti, merendine, torte e chi più ne ha più ne metta.

Questi cibi però non anche ipercalorici e poco sani, specie se si consumano quelli industriali e confezionati. Scopriamo allora come placare la voglia di dolci prima del ciclo senza ingrassare. Ecco le dritte da conoscere.

Ecco come placare la voglia di dolci pre-ciclo

Non solo le donne incinte hanno voglie alimentari ma spesso capita anche a chi non è in stato interessante di avvertire un’aumentata esigenza di consumare cibi dolci prima del ciclo mestruale.

La sindrome premestruale colpisce circa un terzo delle donne in età fertile causando sintomi piuttosto fastidiosi tra cui emicrania, nervosismo, sbalzi d’umore, irritabilità, ritenzione idrica, nausea, crampi, e così via.

A tutto questo spesso si unisce anche una sensazione di maggior fame e una voglia irrefrenabile di cibi dolci dovuto in particolare ai livelli di progesterone più elevati. Come fare per placarla? Quali sono le strategie giuste per resistere a tutto questo ed evitare di ingrassare? Oltre a dover conoscere i cibi giusti da consumare in questo periodo ecco alcune dritte utili.

1) Assumiamo più fibre. Se ad ogni pasto riusciamo ad inserire le fibre abbiamo fatto bingo! Esse infatti rallentano l’assorbimento degli zuccheri e prolungano il senso di sazietà contrastando gli attacchi di fame. I cibi che in questo senso ci danno una grossa mano sono verdure, frutta, legumi, cereali integrali, frutta secca. Esse vanno abbinate alle proteine derivanti da pesce, carne e uova.

2) Introduciamo omega-3. I cosiddetti grassi buoni hanno un gran potere saziante e apportano diverse sostanze utili all’organismo. Li troviamo nel pesce azzurro, nei semi oleosi e nella frutta secca a guscio.

3) Iniziamo il pasto con un’insalata. In questo modo moduleremo meglio la quantità di zuccheri nel sangue e si verificherà anche un rallentamento dello svuotamento dello stomaco.

4) Scegliere pasta integrale. Essa è una fonte di triptofano, precursore della serotonina, l’ormone del buonumore. Meglio ancora se la condiamo con delle verdure e un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva.

5) Evitare i succhi di frutta. Meglio consumare la frutta intera evitando di consumare i succhi di frutta, specie quelli industriali molto poco ricchi di fibre che determinano solo un picco glicemico stimolando il senso di appetito.

Inoltre, se sei a dieta e hai sempre voglia di dolci, specie nel periodo pre-ciclo ecco gli alimenti che aiutano a ingannarla.

Non dimentichiamo infine che alcuni cibi possiamo assumerli come spuntini e ci aiuteranno a placare il senso di fame tra questi oltre alla frutta secca, tra cui mandorle e noci, troviamo le banane, il cioccolato fondente e i semi oleosi come quelli di zucca.