I migliori trucchi per far sembrare nuovi i soliti abiti di sempre

Con tante spese e le entrate di sempre diventa difficile comprarsi abiti ed accessori nuovi. Bastano piccole astuzie tutte femminili per far sembrare appena usciti dal negozio anche capi d’abbigliamento che abbiamo da anni parcheggiati nell’armadio. Scopriamo i trucchi più immediati.

Abiti, giacche, cappotti e soprattutto maglioni dai quali proprio non vogliamo staccarci. Siamo molto probabilmente impeccabili riguardo alla “messa in piega” ed al make-up (naturale al punto giusto) ma poi ci infiliamo sempre nelle solite cose un po’ per pigrizia un po’ perché la nostra zona di comfort ci piace troppo. Sembrare trasandate però non va bene a nessuna donna del nostro livello.

Mentre per apparire più giovani a trenta ed a quarant’anni basta evitare alcuni outfit, per far sembrare nuovo un intero look bisogna impegnarsi un po’ di più. Vediamo oggi come fare in pochi facili step.

Come sembrate “tutte nuove” con quello che abbiamo nel guardaroba

Non c’è bisogno di cambiare colore ai jeans che mettiamo ogni giorno (si vedrebbe e non è detto che migliorino) però, se ci va di sperimentare, sì. La prima idea consiste nel comprare la spilla giusta. Detta così potrebbe sembrare una dritta bizzarra ma è garantito il successo! Molte ragazze (su Instagram è pieno) indossano l’abito o nero che smagrisce pur restando aderente solitamente di un brand poco noto o low cost. Fin qui tutto normale. L’aggiunta al punto giusto di una spilla di Chanel con l’icona o simbolo della maison piuttosto che una disegnata da altri brand francesi o italiani, donerà all’intero outfit un’aria nuova.

Mettere ciò che abbiamo già richiede comunque ci sia un investimento negli accessori o una particolare attenzione nel tempo. Lavare nel modo corretto e conservare bene i nostri cappotti è già una certezza che restino come nuovi negli anni. Aggiungiamo la buona abitudine di spazzolarli nel modo giusto ed è fatta. Il segreto poi è a monte: comprare linee classiche e pulite che non passano mai di moda.

Miscelare nuovo e vecchio, sacro e profano, donerà all’intera figura quell’effetto cosmopolita che spopola da alcuni anni. Una borsa grande, bella, realizzata alla perfezione (probabilmente costosa ma questo è sottinteso) conferirà immediatamente un valore più elevato a tutto l’outfit facendolo sembrare anche nuovo.

Andranno quanto prima buttati i capi irrimediabilmente rovinati. Meglio circondarsi di meno cose ma di più alta qualità. È una selezione naturale che negli anni si fa con l’abbigliamento ma anche – giustamente- con le persone.

Silvia Zanchi