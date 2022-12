Per questo Natale proviamo questi super cannelloni

I cannelloni al salmone di Natale sono la soluzione perfetta per un pranzo in compagnia: poco tempo per prepararli, risultato al bacio

Il risultato è spettacolare e ci porta via poco tempo. Ecco perché i cannelloni al salmone di Natale diventeranno il nostro cavallo di battaglia per le feste: pasta fresca all’uovo, salmone affumicato e una cascata di besciamella.

Tutto qui ma è tantissimo.

Cannelloni al salmone di Natale, usiamo anche quello fresco

Per i nostri cannelloni al salmone di Natale abbiamo utilizzato quello affumicato che ci fa risparmiare tempo. Ma va benissimo anche quello fresco: tagliamolo a pezzetti e raddoppiamo il tempo di cottura in padella.

Ingredienti:

16 sfoglie di pasta all’uovo

350 g Salmone affumicato

3 cucchiai olio extravergine d’oliva

1 spicchio di aglio

2 rametto di maggiorana

sale q.b.

pepe nero q.b.

Per la besciamella

500 ml latte intero

50 g burro

50 g farina 00

1 noce moscata

sale q.b.

Preparazione:



Partiamo con la besciamella: tagliamo il burro a tocchetti per velocizzare l’operazione e facciamolo sciogliere in un pentolino a fiamma medio-bassa. Quando è sciolto, aggiungiamo anche la farina in un colpo solo e lasciamo cuocere per qualche minuto.

Poi aggiungiamo a filo il latte, tenuto a temperatura ambiente, e una grattugiata generosa di noce moscata. Un pizzico di sale e lasciamo cuocere per alcuni minuti ma senza esagerare. In questo caso la besciamella ci serve ancora abbastanza liquida.

Quando la besciamella è pronta spegniamo e mettiamola da parte senza però coprirla con la pellicola o con un coperchio perché rischiamo che si addensi troppo.

Poi tagliamo a pezzetti il salmone affumicato, versiamo l’olio extravergine in una padella e aggiungiamo subito l’aglio sbucciato e tagliato in due per privarlo dell’anima. Lasciamo soffriggere per 4-5 minuti, il tempo che insaporisca l’olio, e poi uniamo il salmone. Facciamo cuocere per 3 minuti a fiamma media, girandolo spesso per non farlo attaccare. Saliamo dopo averlo assaggiato, insaporiamo con un po’ di pepe, le foglioline di maggiorana e togliamo l’aglio. Poi spegniamo e teniamo da parte.

Quando l’acqua per le sfoglie di pasta all’uovo bolle, sbollentiamole 2 o 3 alla volta per al massimo 1 minuto. Tiriamole su delicatamente appoggiandole su un canovaccio pulito e siamo pronti per comporre i nostri cannelloni al salmone di Natale.

Al centro di ogni sfoglia mettiamo un cucchiaio pieno di besciamella, coprendo tutta la superficie e poi qualche pezzetto di salmone. Quindi arrotoliamola semplicemente su se stessa per dare la forma al cannellone. Facciamo questo lavoro con tutti i cannelloni e ci siamo.

Prendiamo una pirofila grande da forno. Sul fondo stendiamo un po’ di besciamella per coprire bene tutta la superficie e poi piazziamo i cannelloni. Completiamo con il resto della besciamella e poi inforniamo a 180° per 30-35 minuti,. In base alla potenza del forno.

Non c’è gratinatura, quindi non abbiamo bisogno di accendere il grill, basta il ripiano centrale del forno. Quando i cannelloni al salmone di Natale sono pronti tiriamo fuori la teglia dal forno, lasciamoli riposare 5 minuti per compattarli e poi voliamo a tavola.