Attilio Romita nella bufera: Edoardo Donnamaria sbotta. Il web parla di “classismo”

Attilio Romita nella bufera: dopo le parole ad Antonella Fiordelisi, si lascia andare a dichiarazioni che fanno sbottare Edoardo Donnamaria e il web.

Dopo aver ascoltato le parole dette da Attilio Romita nei propri confronti, Antonella Fiordelisi ha cercato il confronto con il giornalista che, confrontandosi anche con Edoardo Donnamaria, ha fatto infuriare quest’ultimo e scatenato la bufera sul web. La Fiordelisi, dopo aver ripensato alle parole dette da Attilio, ha provato a capire il senso di quelle dichiarazioni avendo avuto sempre un ottimo rapporto con lui.

“Tu sei una ragazzetta in cerca di futuro, lui è un imprenditore, figlio d’un politico importante, che si deve far trattare cosi da una con un bel profilo IG”, è questa la frase detta da Antonella Fiordelisi che Edoardo Donnamaria non riesce a digerire. durante il confronto, tuttavia, Romita ha ribadito la propria posizione aggiungendo delle parole che hanno fatto infuriare il fidanzato di Antonella Fiordelisi e scatenato la dura reazione del web.

Edoardo Donnamaria durissimo con Attilio Romita: “Discorsi di un’arretratezza mentale”

L’opinione di Attilio Romita non è stata digerita da Edoardo Donnamaria che, durante il confronto a cui ha assistito anche Antonella Fiordelisi, ha ribadito: “Stai attento alle percezioni che le persone al di fuori hanno di te. Non puoi etichettare Antonella come “la ragazzetta di Instagram. Sto difendendo un principio perché qua stanno dicendo che le persone che hanno successo possono parlare e le altre no. Tutte le persone meritano rispetto”.

Il giornalista, tuttavia, ha ribadito la propria posizione: “Daniele non si merita da una ragazza, né da nessuno, di essere maltrattato perché è un bravo ragazzo. A me dà fastidio il modo con cui hai affrontato il tema dell’anta dell’armadio. Lo hai fatto da capopopolo, ma non hai alcuna autorità. Voi due, tu ed Edoardo, vi siete comportati come dei selvaggi”.

“Se parliamo di classismo, in base a quello che dici te, io posso parlare perchè vengo da una famiglia di giuristi mentre le persone che non hanno successo e non hanno soldi non possono parlare”, sbotta Edoardo.

Le frasi di Attilio Romita hanno scatenato la dura reazione del web.

Parlandone, poi, con Luca Salatino, Edoardo ha ribadito ulteriormente la propria opinione in merito alle parole di Romita: “Le persone sono tutte degne di rispetto e dignità… i suoi discorsi sono di un’arretratezza assurda e questo mi fa capire che non vale un caz*o!”.

Uno scontro di fuoco quello tra Edoardo Donnamaria per il quale Antonella Fiordelisi ha speso parole importanti e Attilio Romita. Con chi si schiererà la casa del Grande Fratello Vip?