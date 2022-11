Antonella Fiordelisi spiazza: le toccanti parole su Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi abbassa tutte le difese al Grande Fratello vip 2022 e si lascia andare ad una toccante dichiarazione nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ha abbassato tutte le difese lasciandosi totalmente andare tra le braccia di Edoardo Donnamaria. Dopo i dubbi iniziali e la paura di lasciarsi andare con una persona di cui non riusciva ancora a fidarsi totalmente, l’ex schermitrice, settimana dopo settimana, ha capito di essersi innamorata di Edoardo Donnamaria e di potersi fidare totalmente di lui. Se in pubblico e nel corso delle puntate serali la Fiordelisi fa fatica ad esternare i propri sentimenti nei confronti del volto di Forum, in privato, sotto le coperte, si lascia spesso andare a parole importanti.

Parole che hanno spinto Edoardo a credere in una storia con Antonella andando anche contro tutti i pareri degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che hanno spesso provato ad insinuare in lui dubbi. Il sentimento tra i due, così, continua a crescere e, nelle scorse ore, durante un momento di confidenza con Luca Salatino, la Fiordelisi si è lasciata totalmente andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Edoardo.

Antonella Fiordelisi, la dichiarazione d’amore per Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi che, apparentemente dà l’impressione di essere fredda e cinica, in realtà, nasconde tante paure ed insicurezze che Edoardo Donnamaria ha capito sin dall’inizio e che, con il proprio amore, sta provando a curare.

“Non sei stron*a, ci sono state volte che lo sei stata ma sei cambiata tanto, in questi giorni. Per come sei adesso sono contento di averti perdonato se avessi fatto come dicevano gli altri mi sarei allontanato e non avrei saputo che magari potevi diventare così”, le parole che le ha detto Edoardo in un suo momento di difficoltà.

Un amore che, oggi, a distanza di due mesi dall’inizio della convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, è totalmente ricambiato da parte di Antonella che, a Luca, ha confessato ciò che realmente prova per Donnamaria.

“Io ho perso proprio la testa appresso a Edoardo. È un ragazzo completo, intelligente, sensibile, si mette sempre nei panni degli altri. Mi ascolta, mi consola, mi difende Lui mi guarda come se fossi l’ultima sigaretta rimasta per lui”, le parole dette a Luca Salatino da Antonella che ha una sorella bellissima ma che non vede da anni.

“io con edoardo ho perso la testa, non me l’aspettavo proprio… all’inizio mi piaceva ma non pensavo che poi si potesse trasformare in qualcosa così forte proprio mentalmente, fisicamente”🤍 #donnalisi pic.twitter.com/izLzuk8ijF — lidia || 06.06.22 (@perfettacosi__) November 15, 2022

“io ho trovato un ragazzo completo qua, sono stata fortunata in questo” “riesce ad immedesimarsi negli altri”

“è protettivo, è dolce, ha quegli occhioni così e mi guarda come se io fossi l’ultima sigaretta rimasta per lui”😭😭😭 #donnalisi pic.twitter.com/PpgNfd9514 — lidia || 06.06.22 (@perfettacosi__) November 15, 2022

In un momento di difficoltà, con la maggior parte dei concorrenti contro, sfogandosi proprio con Edoardo, ha detto: “Mi dispiace di non essermi fidata dall’inizio di te”.