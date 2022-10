Avete mai visto la sorella di Antonella Fiordelisi? Assolutamente meravigliosa

Sapete che Antonella Fiordelisi ha una sorella bellissima esattamente come lei? Le foto di qualche anni fa condivise dalla concorrente del GF Vip.

Antonella Fiordelisi, ex schermitrice ed ex tentatrice di Temptation Island, è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Bellissima e con un fisico mozzafiato, la Fiordelisi ha avuto una relazione con Francesco Chiofalo che è attualmente fidanzato con Drusilla Gucci.

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da single, sta instaurando un legame speciale con Edoardo Donnamaria a cui ha raccontato di avere una sorella. Le due ragazze hanno la stessa mamma, ma padri diversi. La mamma di Antonella, infatti, prima di incontrare il padre della Fiordelisi con cui è sposata, aveva un’altra relazione con un altro uomo da cui ha avuto la prima figlia. All’interno della casa, Antonella si è chiesta se la sorella la stia seguendo al Grande Fratello Vip, ma chi è la sorella della Fiordelisi?

Sorella Antonella Fiordelisi: bellissima come la concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Antonella Fiordelisi che, in passato, ha raccontato di essere stata tradita da Francesco Chiofalo, ha una sorella di cui ha parlato sui social qualche tempo fa rispondendo alle domande dei fan come riportato dal sito Ticinonline.

A chi le ha chiesto se fosse figlia unica, la Fiordelisi ha risposto così: «Non sono figlia unica ma è come se lo fossi. In verità ho una sorella, ma non ha mai vissuto con me e abbiamo solo la mamma in comune. Inoltre non mi parla più senza motivo e quindi è come se fossi figlia unica».

All’interno della casa, confidandosi con Edoardo Donnamaria, ha detto: “Chissà se mia sorella mi sta guardando”. “Sì che ti guarda“, l’ha rassicurata il volto di Forum, ma chi è la sorella della Fiordelisi?

Scorrendo tra le tante foto del profilo Instagam di Antonella, andando indietro nel tempo, spuntano alcune foto della Fiordelisi con la sorella di cui, però, non si sa niente avendo un profilo Instagram chiuso.

Ciò che si nota dalla foto qui in alto, però, è la bellezza delle due sorelle e chissà se Alfonso Signorini riuscirà a far ritrovare le due ragazze durante la lunga avventura del Grande Fratello Vip.