Antonella Fiordelisi spiega il tradimento di Francesco Chiofofalo

Ospite da Barbara d’Urso, Antonella Fiordelisi ha deciso di spiegare la sua scelta di tornare con Francesco Chiofalo e il perché lo ha perdonato.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme. Una realtà che ha reso felici molti dei loro followers ma che ha fatto anche discutere per via della scelta della Fiordelisi di perdonare il ragazzo anche dopo esserne stata tradita.

Secondo la ragazza, però, Lenticchio avrebbe avuto dei motivi tali da poter essere giustificato e addirittura perdonato. Motivi che l’hanno spinta a tornare sui suoi passi e a riprendere la storia da dove l’aveva lasciata. Il tutto, però, con delle modifiche importanti, specie sul fronte fiducia e su tutto ciò che ne consegue.

La Fiordelisi spiega il perché del suo ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo

Ospite di Barbara d’Urso, Antonella Fiordelisi ha deciso di dire la sua sull’inatteso ritorno con Francesco Chiofalo. Dopo una fine burrascosa durante la quale l’ex tentatore di Temptation Island ha cercato in tutti i modi di riconquistarla, la sportiva ha infine ceduto, decidendo di tornare con lui.

Secondo la Fiordelisi i motivi dipendono dalla spiegazione che Francesco le avrebbe dato per il suo tradimento. Ai tempi, infatti, il giovane non si fidava molto di lei e della sua serietà e questo lo ha spinto a non troncare del tutto la storia che aveva con Aurora. Una scelta che ha poi cambiato nel corso del tempo ma che ha dovuto pagare caramente, rischiando di perdere per sempre Antonella che a Live – Non è la d’Urso, ha voluto precisare di non aver mai finto ma di essere sempre stata vera, esattamente come Lenticchio che in questi mesi ha sempre parlato sui social del proprio dolore per la fine della storia.

Ora i due, sembrano essere tornati insieme più felici di prima e la Fiordelisi sembra intenzionata più che mai a tenerlo sotto controllo o “in prova” come lei stessa ha dichiarato.

Insomma, una storia d’amore che sembra essere tornata a risplendere ma che sarà sottoposta sicuramente a diverse tensioni. Antonella, infatti, sembra più che intenzionata a non rivivere una seconda volta quanto già avvenuto e per questo motivo è pronta più che mai a cercare di capire quanto può davvero fidarsi di Francesco. Intanto, però, i due stanno nuovamente insieme e sembrano più felici che mai per questo inatteso quanto desiderato ritorno di fiamma.