Francesco Chiofalo dopo la rottura: “Non dormo, non mangio, piango”

Francesco Chiofalo dopo la rottura rivela, attraverso una lettera, che sta soffrendo molto per Antonella: “Non dormo, non mangio, piango”

La rottura di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continua a far discutere e ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto sui social. Dopo il loro allontanamento Lenticchio sta soffrendo molto e sta cercando in tutti i modi di riconquistare la sua amata. Infatti gli ha scritto anche una lettera che ha cercato di fargli arrivare attraverso i social.

Chiofalo ha spiegato che da quando si sono lasciati non riesce più a dormire o mangiare: “Non mi rispondi al telefono, ai messaggi, non mi hai dato modo neanche di parlare e spiegare quello che è successo, hai tratto le conclusioni da sola e sei andata via. In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare. È come se improvvisamente mi avessero levato la terra da sotto i piedi, in poche ore è cambiato tutto. Sono tre notti che non dormo e non mangio. Sto a pezzi. Piango sempre. Ti chiedo solo di parlare, non ho nulla da nascondere. Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore, senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego amore mio dammi modo di parlarti e spiegarti tutto”.

Poi ha specificato che l’amore che prova per Antonella: “Io ti amo più della mia vita e dopo tutto questo dolore che sto provando mi sono reso conto che nonostante siano solo 5 mesi che stiamo insieme e io ho avuto in passato storie più lunghe, tu sei la persona che ho amato di più in assoluto. Ti amo, amore mio”.

Francesco Chiofalo: a Salerno per riconquistarla

Francesco Chiofalo sta facendo di tutto per riconquistare la sua Antonella tant’è che ha viaggiato fino a Salerno per cercare di chiarire le cose. Antonella si trova li insieme ai suoi genitori e delle sue amiche poiché sta tentando di riprendersi.

Nonostante il suo gesto d’amore la sua (ex) fidanzata non ne ha voluto sapere di personarlo, lo ha confermato il diretto interessato attraverso il suo account Instagram. Infatti mentre era sulla via del ritorno verso casa ha postato una foto accompagnato dal messaggio: “Torno a Roma dopo tre giorni a Salerno…niente di risolto”

