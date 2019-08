Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo e tanti altri vip si scagliano contro lo youtuber Damino Er Faina

Pochi giorni fa sono stati diffusi i nomi ufficiali dei prossimi concorrenti di Temptation Island Vip, ma la partecipazione di un personaggio in particolare sta facendo molto discutere, stiamo parlando di Damino Er Faina.

Lui è conosciuto sul web per i suoi video nei quali commenta ed esprime la sua opinione su fatti di cronaca, personaggi famosi e programmi televisivi, tra cui Temptation Island. Ed è proprio per questo motivo che tantissimi vip, e non solo, lo hanno attaccato: tra questi anche Francesco Chiofalo che la definito pubblicamente un buffone.

Ma lo youtuber non si è fatto mettere i piedi in testa ed ha risposto per le rime a tutte le critiche ricevute in questi giorni. Attraverso il suo profilo Instagram ha affermato: “Regà, volevo ringraziare i miliardi di messaggi belli che m’avete mandato, ve lo giuro, me riempite sempre el core de gioia.

Poi l’attacco a Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio: “Poi, per quanto riguarda gli haters, o qualche buffone de youtuber, coerenza de che?! Io potevo capì se me vedevate in un programma della d’Urso, e lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa! Temptation l’ho sempre ammirato come programma, semmai ho sempre criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”

Francesco Chiofalo: le dure parole contro Er Faina

Ma Francesco Chiofalo, non ha lasciato correre e si è scagliato duramente contro Er Faina: “È un venduto, è una delusione d’uomo. Cioè, nel senso, ha sempre criticato la tv italiana facendo credere che a lui non gliene interessasse un ca**o dei follower, della visibilità, un ca**o di niente, perché lui è un uomo di sani principi a cui non frega niente né dei follower, né della tv, bla bla bla, tutte le stron*ate che dice. La verità è che lui diceva queste cose solamente per fare clamore, per far spettacolo, per prendere di visibilità. Diceva queste cose strumentalizzandole per prendere follower, visibilità, per i consensi, ma in realtà lui queste cose non le pensava.”

Poi ha aggiunto: “Lui invece voleva la visibilità, voleva i follower, lui probabilmente venderebbe sua madre per 4 follower. Ha detto che lui la sua ragazza neanche la taggava nelle foto, se l’era scelta non famosa, addirittura l’ha scritto sotto ad un post, che l’ha scelta con 200 follower, che fa la barista, perché a lui non interessa della notorietà, non interessa della tv, non interessa di un ca**o perché lui è Er Faina. Invece poi appena gli propongono di fare tv, improvvisamente si dimentica di quello che ha detto per 10 anni e per 4 spicci e un po’ di tv si è venduto lui e ha venduto pure la ragazza.”

Per rispondere alle accuse di Lenticchio (chiamato così dalla sua ex Selvaggia Roma durante la Temptation), Er Faina ha buttato nel wc del suo bagno una scatoletta di lenticchie.

Francesco Chiofalo: il sostengo di molti vip

La faida tra Francesco Chiofalo e Er Faina ha catturato l’attenzione di molti vip in tanti si sono schierati dalla parte di Lenticchio. Infatti poco fa attraverso le Instagram Storier Taylor Mega ha affermato: “Francesco hai tutta la via stima, Bravo e REAL! E smettiamo, invece, di dare importanza, a personaggi stupidi come la me*da”

Anche l’ex corteggiatore e ora opinionista di Uomini e Donne, Mario Serpa, ha voluto esprimere il suo pensiero: “ Domandone: ora Er Faina si prenderà per il culo da solo”. Una domanda del tutto lecita considerando i video che ha realizzato finora lo youtuber.

