Brutta disavventura per Sonia Onelli, una delle tentatrici che si erano messe in mostra a Temptation Island 2019. Perseguitata da un ragazzo, ha dovuto denunciarlo.

Sonia Onelli è stata una delle protagonista di Temptation Island 2019, terminato poche settimane fa. Era una delle ‘tentatrici’, è stata molto vicina ad Arcangelo (il fidanzato di Nunzia Sansone) ma dopo il dating show non c’è stato nulla. Ora però torna a far parlare di è per una brutta storia di cronaca: è stata infatti vittima di uno stalker, ora finito a processo.

Tutto è cominciato a fine luglio, una volta terminate le riprese di Temptation Island . Sonia è tornata a Latina dove vive e ha una scuola di ballo. Una sera ha deciso di uscire insieme a degli amici comuni e lì in un ristorante di Terracina ha conosciuto un ragazzo di Roma, figlio di un noto ristoratore. Una conoscenza che è andata avanti, l’hanno approfondita e quindi sono usciti a cena insieme.

Poi però, come può succedere, l’ex tentatrice ha deciso che quel ragazzo non faceva per lei e ha interrotto la frequentazione. Non poteva immaginare però che il 26enne avrebbe preso male il rifiuto, Dal giorno successivo infatti ha cominciato a tempestarla di messaggi e telefonate sul cellulare. In più pare che abbia anche creato profili falsi per continuare a tormentarla. In più ha fatto appostamenti sotto casa sua suonando in continuazione il campanello, davanti alla scuola di ballo, documentandoli anche sui social.

Sonia Onelli stalkerata, il provvedimento del giudice

Un crescendo di minacce e di frasi pesantissime all’indirizzo della ragazza che alla fine si è convinta a sporgere denuncia per cercare di bloccarlo in tempo. Sonia Onelli ha fatto nome e cognome del suo stalker e per gli investigatori è stato facile arrivare a lui.

Fin da subito al ragazzo è stato notificato il divieto di avvicinamento oltre che di frequentare gli stessi luoghi dove andava la vittima. Ma se violerà le restrizioni, verrà anche peggiorata la misura cautelare, come ha deciso il Gip del Tribunale.

Ma come si è difeso il ragazzo? Secondo la stampa locale, ha detto di essersi innamorato di Sonia e di aver perso la testa. Ma non voleva assolutamente farle del male né minacciarla. Semplicemente era rimasto malissimo per la fine così improvvisa di un rapporto che lui si era immaginato in un altro modo.

Ora comunque c’è un provvedimento ufficiale da parte di un giudice e la vicenda è uscita allo scoperto. Forse finalmente Sonia Onelli potrà tornare alla normalità e pensare alla sua amata danza per dimenticare questa brutta avventura.

