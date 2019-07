Sonia Onelli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Sonia Onelli è una ballerina e coreografa di 29 anni, lei è nata nel 1990 a Latina, pesa circa 55 kg ed è alta 170 centimetri. Si appassiona al ballo fin da piccola, un’amore che ha ereditato dalla madre, Loredana Gutturiello, che fa l’insegnante di danza. Lei ha anche una sorella che si chiama Roberta, ma su di lei non si sa molto.

Si forma artisticamente in diverse scuole: dal Teatro dell’opera di Roma, alla Scala di Milano senza dimenticare l’Academie de danse Princesse Grace di Montecarlo. Il suo nome, in questo periodo, è diventato noto ai telespettatori italiani per la sua partecipazione nel ruolo di tentatrice a Temptation Island, ma scopriamo qualcosa si più su di lei.

Nome: Sonia Onelli

Età: 29 anni

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Latina

Segno zodiacale: /

Professione: ballerina e coreografa

Altezza: 170 cm

Peso: 55 Kg

Account social: Instagram, Facebook

Sonia Onelli: Instagram

Per quanto riguarda i social Sonia Onelli è molto attiva. Il suo profilo Instagram è seguito da 2,4mila persone e conta 314 post, ama condividere shooting fotografici, selfie, sono presenti foto insieme ai suoi amici o che riguardano la sua passione e il suo lavoro. Se volete seguirla potete trovare il suo profilo qui.

La 29enne ha un profilo attivo anche su Facebook, è solita condividere selfie, video e diversi articoli. Il suo profilo ufficiale è questo qui.

Sonia Onelli: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Sonia Onelli sappiamo che in passato ha avuto una relazione con un ragazzo di nome Edoardo Eraclio. Lui è un’ingegnere edile e insieme la coppia ha avuto l’occasione di effettuare un viaggio insieme a Vienna. Tuttavia ora i due si sono lasciati, ora lei è single ed è diventa una delle tentatrici di Temptation Island 2019.

Sonia Onelli: carriera

Sonia Onelli lavora come ballerina e coreografa. Inoltre ha una sua scuola di danza a Latina e insieme insieme all’amica e collega Emanuela Pagliei, anche lei ballerina professionista, ne ha aperta un’altra scuola a Londra.

Lei ha avuto l’opportunità di apparire anche in televisione, in veste di ballerina per alcuni programmi Mediaset e Rai. Nel 2013 vince il premio come miglior coreografia inedita italiana mentre nel 2015 ha presentato anche un cortometraggio chiamato “Io Valgo” sul Femminicidio a un festival di Latina. Nel 2019 partecipa a Temptation Island nelle vesti di tentatrici.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI