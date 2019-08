Conte ha annunciato le sue dimissioni oggi al Senato. Il premier ha affermato: “Il governo si arresta qui”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Con un lungo discorso in Senato, Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni alla luce della decisione delle Lega di aprire la crisi: “la crisi non si risolve con dichiarazioni sui social o in piazza, senza confronto in Parlamento”

Poi aggiunge: “L’azione di governo si arresta qui. Il presidente della Repubblica è il supremo garante e guiderà il Paese in questo delicato passaggio istituzionale, colgo l’occasione per rinnovargli la mia profonda gratitudine per i consigli e il sostegno di cui mi ha onorato.”

