Nadia Toffa, Le Iene contro i vip: “Nessuno ai funerali”

La rabbia del pubblico contro Mediaset per non aver diffuso in diretta i funerali di Nadia Toffa. Le Iene invece criticano i vip in “vacanza”.

I colleghi di lavoro di Nadia Toffa se la sono presa con alcuni personaggi noti dello spettacolo per non aver presenziato alle esequie della conduttrice/giornalista che si sono svolte venerdì scorso a Brescia, nonostante in precedenza avessero inviato messaggi social di vicinanza alla 40enne, quando questa aveva parlato pubblicamente della sua malattia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI