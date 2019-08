Richard Gere ha attaccato duramente Matteo Salvini e le sue strategia polche durante un intervista rilasciata per il Corriere della Sera

Richard Gere, l’amaro attore statunitense esponente della religione buddista e da sempre attivista e promotore dei diritti civili e umani, ha criticato duramente le scelte politiche di Matteo Salvini e lo ha paragonato al Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Ha esposto il suo pensiero vicepresidente del Consiglio durante un’intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere della Sera.

Richard Gere contro Matteo Salvini: “È un Baby Trump”

Richard Gere durante l’intervista al Corriere della Sera a criticato duramente Matteo Salvini: “Usa la stessa ignoranza di Donald Trump in senso radicale, loro fanno leva su paura e odio. Vorrei incontrarlo, sono sicuro che non è come si presenta in pubblico. Avrà una famiglia, figli, genitori. Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione. Lui fa di un’emergenza umana un caso politico. Ma è cattiva politica. Ho ammirato invece il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: lei questo caso non può separarlo dalla sua coscienza.”

Successivamente l’attore ha voluto incentivare tutti a rendere il mondo un posto migliore per tutti: “Rendiamo il mondo un giardino. Non è la fine delle nostre democrazie”. Poi aggiunge: “I leader politici stanno manipolando le menti facendo emergere il lato oscuro del dramma del nostro tempo. Ripeto: è una sfida, una sfida che si può vincere. Rendiamo il mondo un giardino. Non è la fine delle nostre democrazie. Non si tratta di religione. Siamo tutti uguali, dobbiamo essere trattati allo stesso modo. I migranti hanno le nostre stesse speranze e i nostri sogni.”

