Quella tra Arcangelo e Nunzia è stata la prima coppia di questa edizione di Temptation Island ad abbandonare il villaggio. I due hanno fatto ben due falò di confronto e alla fine sono usciti separati.

Nunzia e Arcangelo sono stati sicuramente tra i protagonisti della prima parte di Temptation Island 2019. I due giovani napoletani hanno appassionato il pubblico con la loro storia che è giunta al capolinea. Ma vediamo ora ad un mese di distanza se i due ragazzi hanno deciso di ripensarci e ricominciare la loro storia d’amore oppure hanno preso strade diverse.

Arcangelo dopo un mese non ha cambiato idea: “Sto cercando di capire cosa mi fa stare bene realmente. Tornare insieme non le farebbe bene, devo stare lontabno da lei, ma questa è un’esprienza che rifarei perché mi ha fatto capire tante cose. Nella vita bisogna fare scelte con convinzione, non rinviare i problemi”. Ora spera di crescere, maturare e augura comunque il meglio a Nunzia. E lei? Tornando na casa ha realizzato che la coppia non esisteva più, l’ha dovuto anche dire alla sua famiglia ed è stata male. Adesso è passata, anche se quel bacio di Arcangelo l’ha fatta star male. Non si sono più rivisti, l’ha sentito una volta sola ma ha capito che lui non la ama più. Secondo lui, la ragazza non lo merita. Oggi lei, dopo aver passato metà della sua vita con lui, a 26 anni si deve ritrovare, conoscere meglio e vedere come sta da sola. Perdonarlo non avrebbe nessun senso.

Tempation Island 2019 – il percorso di Arcangelo e Nunzia

Ripercorriamo però il loro percorso che ha portato a questa decisione. A chiudere definitivamente il rapporto come bene ricordiamo era stato proprio il fidanzato, Arcangelo. Il giovane durante la sua permanenza al villaggio si era avvicinato moltissimo alla tentatrice Sonia.

Una vicinanza mentale, ma anche e soprattutto fisica che è sfociata in un bacio tra i due. Un bacio che aveva portato Nunzia a chiedere il falò di confronto immediato e alla decisione di lasciare il fidanzato. Ma una settimana dopo è stata sempre Nunzia a richiedere il confronto con Arcangelo per chiedere al fidanzato di provare a ricominciare insieme, perché anche lei si era accorta dei suoi errori.

Arcangelo però in modo molto sincero ha parlato a cuore aperto alla fidanzata dichiarando che non poteva in alcun modo tornare con lei. Non avrebbe mai potuto renderla felice e lei si merita un uomo migliore. Un discorso grazie al quale Arcangelo ha conquistato il favore del pubblico mentre Nunzia con le sue suppliche è stata accusata di mancanza di dignità.

Voi cosa pensate di com’è finita questa storia?

