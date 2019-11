Delle meravigliose ed originali palline di Natale fai da te con i telai di ricamo e con stoffa di recupero, semplici da realizzare e di grande effetto.

Delle meravigliose ed eleganti palline di Natale realizzare con stoffe e telai da ricamo. Dei manufatti di grande pregio ma davvero smeplici da realizzare che potranno essere personalizzati con stoffe, fantasie e ricami diversi, ma soprattutto riciclando in modo creativo pezzi di stoffa ormai in disuso.

Scopriamo insieme come realizzare queste meravigliose decorazioni natalizie fai da te che ci riportano indietro nel tempo, a quando il ricamo era una grande risorsa e una bellissima forma d’arte.

Come realizzare delle palline di Natale con telai da ricamo e stoffa di recupero, il video tutorial

Per realizzare le palline di Natale con telai da ricamo e stoffe di recupero, avrete bisogno di:

telaio da ricamo

stoffe o bordure di recupero o avanzate

nastrino oro

ago e filo

glitter

forbici

colla vinilica

Realizzare queste palline sarà semplice e molto divertente ed il risultato sarà davvero raffinato e particolare. Per prima cosa, si dovranno preparare e selezionare i pezzi di stoffa, le passamanerie o le bordure per confezionare le decorazioni. Nel caso di stoffe si procederà tagliando il pezzo necessario per essere applicato all’interno del telaio invece nel caso di bordi, se non si presentano abbastanza larghi da coprire perfettmente il cerchio del telaio, si dovranno unire tra loro con una semplice cucitura con ago e filo.

Una volta pronti i pezzi di stoffa, si potranno applicare nel telaio, rifilando la stoffa in eccesso con un paio di forbici. I bordi del telaio potranno essere dipinti o decorati con dei glitter, cosparcendoli prima di colla vinilica e immergendoli nel glitter. Una volta asciutta, la superficie, risulterà perfettamente decorata. Le decorazioni saranno terminate, applicando un fiocco dorato in cima, perfetto per appenderle all’albero di Natale.

